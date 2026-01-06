Опубликовано важное предупреждение для казахстанцев о документах

С вечера 6 января по утро 7 января 2026 года на сервисах электронного правительства Казахстана будут проведены технические работы, которые создадут временные ограничения, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением к жителям страны обратились в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" ("НИТ").

Специалисты подчеркивают, что работы необходимы для совершенствования сервисов и проектов.

"6 января с 21:00 до 08:00 7 января возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО "НИТ". Для предотвращения возможных неудобств необходимо заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ", – сказано в заявлении.

