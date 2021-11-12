Первую партию вакцины Pfizer доставили в Нур-Султан

В понедельник 15 ноября начнется вакцинация в прививочных пунктах в школах и поликлиниках.

Первую партию вакцины Pfizer в количестве 35 100 доз доставили в столицу, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова.

Поступила первая партия вакцины американской компании Pfizer для вакцинации детей от 12 до 17 лет, беременных и кормящих мам в количестве 35 100 доз, – сообщила Рустемова.

По ее словам, в понедельник 15 ноября начнется вакцинация в прививочных пунктах в школах и поликлиниках.

В целом, на столицу запланировано 219 тыс. вакцин для вакцинации 114 тыс. человек. В ТРЦ пока прививать этой вакциной не будем, – уточнила замглавы управления.

Она добавила, что вакцина хранится в морозильных оборудованиях с температурным режимом от минус 60 до минус 90 градусов.

С соблюдением холодовой цепи вакцина будет перевозиться в термоконтейнерах. Размороженная вакцина может храниться в течение месяца, – объяснила Алия Рустемова.

Журналистам напомнили, что в столице детей от 12 до 17 лет 110 тысяч. Беременные и кормящие женщины составляют порядка 27 тысяч.

Алия Рустемова напомнила, что вакцинация является добровольной, а также рекомендуется лицам без медотвода.

Будем смотреть, так как есть противопоказания, аллергическая реакция. Если состояние не будет позволять, то вакцинироваться не будет. Если позволяет, то проводится вакцинация, 30 минут наблюдение и в последующем наблюдается педагогами и медработниками в течение трех дней, – уточнила заместитель руководителя общественного здравоохранения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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