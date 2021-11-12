Стали известны новые правила въезда в Индию

Предоставление неверных сведений о результатах ПЦР-теста "подлежит уголовному преследованию" в стране.

С 11 ноября власти Индии обновили туристический протокол для иностранных туристов, передает Zakon.kz.

Специалисты разъяснили, что все планирующие поездку в Индию путешественники должны заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in, чтобы информировать органы здравоохранения о прибытии, - сообщает lenta.ru.

Также отдыхающим необходимо загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда. Уточняется, что от подобной процедуры освобождаются дети до пяти лет. При этом ведомство отметило, что предоставление неверных сведений "подлежит уголовному преследованию".

Как отмечается, перед посадкой в воздушное судно в стране отправления и после прилета каждый пассажир должен пройти процедуру термометрии. Если у путешественника будут выявлены симптомы КВИ, он будет отправлен на изоляцию в медицинское учреждение республики.

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