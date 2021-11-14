Кенжибаева, Байдаулет и Сагындыкова – чемпионы Junior J3 Усть-Каменогорск

Победителем турнира в одиночке стала 16-летняя Сандугаш Кенжибаева из Нур-Султана.

На востоке Казахстана прошел международный юниорский турнир по теннису в третьей категории, сообщает Zakon.kz.

Обладательницами титулов у девушек в одиночном и парном разрядах стали казахстанские теннисистки.

Победителем турнира в одиночке стала 16-летняя Сандугаш Кенжибаева из Нур-Султана, которая в финале сумела обыграть россиянку Елизавету Масную – 6:3, 6:4.

Матч получился захватывающим и разнообразным, обе спортсменки продемонстрировали все теннисные элементы. Все решили ошибки, у казахстанки их было меньше, плюс хорошая первая подача Сандугаш, после которой было зафиксировано несколько эйсов.

Финал у девушек в парном разряде был казахстанский. Первые номера состязаний Аружан Сагындыкова и Дана Байдаулет легко справились со своими соотечественницами – Асем Шойбек и Стефанией Шалаховой – 6:1, 6:1.

Куандык Шынасилов

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