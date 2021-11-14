Австрия вводит локдаун для непривитых от COVID-19

С полуночи понедельника жители Австрии, не вакцинированные и не переболевшие коронавирусом, смогут выходить из дома только на прогулку, за продуктами, в аптеку и на работу.

Австрия вводит с 15 ноября локдаун для людей, которые не были привиты от нового коронавируса или не переболели, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг. Такое решение было принято на фоне сложной ситуации с ковидом, передает ТАСС.

Нас настигла в полную силу четвертая волна... Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях. федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг

С полуночи понедельника жители Австрии, не вакцинированные и не переболевшие коронавирусом, смогут выходить из дома только на прогулку, за продуктами, в аптеку и на работу. Новые ограничения не распространяются на детей младше 12 лет.

Ранее для людей, не прошедших вакцинацию, также закрыли свои двери рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и отели. Теперь нововведения запрещают непривитым еще и посещать магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и т.д.

Показатель заражаемости в Австрии в настоящее время составляет 815 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней. Однако аналогичный показатель среди непривитых граждан превышает 1700 случаев.

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