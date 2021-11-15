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Умер экс-председатель Нацбанка Даулет Сембаев 

Фото: wikipedia 15 ноября 2021, 10:04

Даулет Сембаев скончался 15 ноября.

15 ноября на 87-м году жизни скончался экс-председатель Национального банка РК Даулет Сембаев, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в Национальном банке РК.

Сембаев Даулет родился 10 августа 1935 года.

Трудовой стаж:

· технолог, мастер завода им. С.М. Кирова (1958-1966);

· главный специалист отдела, начальник подотдела, заместитель начальника отдела Госплана Казахской ССР (1966-1972);

· советник аппарата Совета Министров Казахской ССР (1972-1975);

· заведующий секретариатом Совета Министров Казахской ССР (1975-1979);

· заместитель управляющего делами Совета Министров Казахской ССР (1979-1983);

· начальник отдела Госплана Казахской ССР (1983-1987);

· заместитель председателя Госплана Казахской ССР (1987-1990);

· член Президентского Совета Казахской ССР (05.1990-11.1990);

· заместитель председателя Высшего экономического совета Казахской ССР (11.1990-10.1991);

· заместитель премьер-министра Республики Казахстан (10.1991-02.1992);

· первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан (02.1992-12.1993);

· председатель Национального Банка Республики Казахстан (12.1993-01.1996);

· председатель Совета Ассоциации финансистов Республики Казахстан (28.05.1999-07.12.2001; 31.01.2003-16.04.2004);

·заместитель председателя совета директоров АО "Казкоммерцбанк" (09.2002-08.2011)

Прочие должности:

· входил в состав Государственной комиссии Республики Казахстан по введению национальной валюты (1993);

· заместитель председателя Совета директоров АООТ "Горнорудная "АБС – Балхаш" (05.1997-09.1998);

· Член Совета директоров АО "Ноng Коng - Shanghai Bank Corporation Kazakhstan" (08.1998);

· председатель Совета директоров АО, ОАО "Казкоммерцбанк" (04.1999-2002), член Совета директоров (2002);

· председатель Евразийского клуба банкиров (12.2007);

· почетный председатель Совета Ассоциации финансистов Республики Казахстан (с 10.08.2005);

· член попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана (с 23.12.2008).

Выборные должности, депутатство:

· депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по экономике, финансам и бюджету (01.1996-04.1997).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· ордена: Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", "Парасат" (1996);

· медали;

· Почетный профессор Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования.

Научные, литературные труды, публикации:

· автор ряда публикаций в прессе.

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Даулета Сембаева.

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