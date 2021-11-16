Бразильский грунт хорошо встретил казахстанского теннисиста Скатова

Тимофей Скатов одолел известного аргентинского игрока Рензо Олива.

Четвертая ракетка Казахстана Тимофей Скатов удачно стартовал на грунтовом Челленджере в бразильском Кампинасе, сообщает Zakon.kz.

В первом круге местных соревнований, с призовым фондом более 50 тыс. долларов США, Тимофей одолел известного аргентинского игрока Рензо Олива.

Опытный южноамериканец занимает в мировом рейтинге 186-ую строчку. Казахстанцу понадобилось почти два часа, чтобы сломить сопротивление 29-летнего соперника – 6:3, 7:6.

Теперь Тимофей Скатов может заполучить место в четвертьфинале одиночки, если выиграет следующую встречу. Противник по второму кругу бразильского турнира пока не определился, он станет известен после завершения поединка между Пабло Куэвасом (Уругвай) и Андреа Колларини (Аргентина).

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!