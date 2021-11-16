100% казахстанцев обеспечат питьевой водой до конца 2025 года – Мамин

Мамин: По итогам 2021 года обеспеченность питьевой водой достигнет 91,8% в селах и 98% – в городах.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен вопрос обеспечения доступа к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах, передает Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что перед правительством поставлена задача по обеспечению 100% населения чистой питьевой водой до конца 2025 года. Ее решение предусмотрено в программе партии Nur Otan и в рамках принятого национального проекта по развитию регионов, – говорится в сообщении primeminister.kz.

По итогам текущего года обеспеченность питьевой водой будет в селах – до 91,8%, в городах – до 98%. Продолжится работа по обеспечению качественной питьевой водой оставшихся 1922 сельских населенных пунктов.

Глава правительства поручил регионам с наименьшим процентом обеспеченности питьевой водой, в особенности Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областям, в следующем году довести показатели до среднереспубликанского уровня. При этом все стадии реализации проектов (разведочные работы, разработка ПСД) по водоснабжению внутри населенных пунктов должны быть синхронизированы с планами по подведению инфраструктуры групповых водопроводов, – отмечается в сообщении.

Акиматам указано на необходимость активизации работы по своевременной разработке ПСД по водоснабжению сел.

Премьер-министр подчеркнул важность повышения уровня автоматизации и внедрения инновационных технологий в отрасль водоснабжения. В качестве примера для масштабирования во всех регионах Мамин привел города Шымкент и Нур-Султан, где за счет автоматизации производственных процессов и установки приборов учета сэкономлены значительные средства потребителей, снижены расход воды и затраты на обслуживание, – следует из сообщения.

Глава правительства поручил центральным государственным и местным исполнительным органам принять все необходимые меры по обеспечению сельских населенных пунктов питьевой водой и достижению плановых показателей по итогам текущего года. Министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии, экологии и акиматами регионов поручено проработать вопросы совершенствования тарифной политики на воду, с учетом необходимости инвестиционных затрат, в том числе для внедрения цифровых технологий водопользования. Министерству индустрии совместно с акимами регионов дано поручение принять меры по усилению контроля при строительстве объектов водоснабжении сел и актуализировать Интерактивную карту водоснабжения населенных пунктов с включением функций обратной связи с потребителями.

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