В Антикоре объяснили, как будет работать эффект Follow the money

Президент поручил уделить особое внимание розыску и конфискации имущества, полученного преступным путем, по принципу Follow the money.

Финансовое расследование по принципу Follow the money не будет заканчиваться осуждением виновного лица, сообщил на заседании с представителями гражданского общества председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Follow the money означает "следуй за деньгами". Ранее весь уголовный процесс был настроен на то, чтобы следовать за лицом. Расскажу на примере. Мы задержали, например, коррупционера, который нанес стране ущерб в несколько миллиардов. Он признает вину, его осуждают, он получает штраф или другую меру наказания. На сегодня финансовое расследование не будет заканчиваться осуждением этого лица. Далее станем искать его деньги, где бы они ни находились, – сообщил Ахметжанов.

Он добавил, что перед уполномоченными органами будет стоять задача по возврату всего похищенного у государства из-за преступных действий виновного лица.

Все это в рамках расследования будет выявляться, устанавливаться схемы похищений, что приведет к профилактическому эффекту. Это первый этап. Другой этап, это выяснение происхождения средств, когда расходы превышают доходы, – уточнил руководитель агентства.

Как сообщалось ранее, глава государства Касым-Жомарт Токаев на Антикоррупционном совете 16 апреля этого года поставил перед новым главой Агентства РК по противодействию коррупции задачи, которые предусматривают, что меры эффективной борьбы с коррупцией не должны ограничиваться уголовным преследованием.

Президент поручил уделить особое внимание розыску и конфискации имущества, полученного преступным путем, по принципу Follow the money.

Нерушимый принцип конфискации имущества, полученного преступным путем, должен способствовать недопущению любых коррупционных действий. Эту работу должно проводить агентство совместно с органами финансового мониторинга, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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