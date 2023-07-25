На 40% увеличилось производство автомобилей в Казахстане

Производство автомобилей и автобусов в Казахстане за первое полугодие 2023 года выросло более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает Zakon.kz.

Информацию о состоянии казахстанского автопрома опубликовала Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) 25 июля. По данным организации, с начала года в Казахстане произвели более 73 тысяч единиц техники на общую сумму свыше 847 млрд тенге. За полгода в РК выпустили 66,5 тысячи легковых автомобилей, 4,7 тысячи грузовиков и почти 1,1 тысячи автобусов, а также 499 прицепов и полуприцепов и 188 единиц прочей спецтехники.





"Объемы производства превзошли результаты января-июня 2022 года на 40,6%", – сообщили в АКАБ.

В июне 2023 года в стране произвели более 14,5 тысячи автомобилей и автобусов (на 29,2% больше, чем годом ранее).

О том, какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей, можно прочесть здесь.