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Производство колбасы и мяса в Казахстане увеличилось на 3,2%

Мясо, мясной цех, мясной отдел, мясной магазин, супермаркет, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 07:59 Фото: Zakon.kz
Объемы производства колбасных изделий, а также мясных субпродуктов в Казахстане с января по сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 3,2%, сообщает Zakon.kz.

За этот период отечественные предприятия произвели 51,9 тыс. тонн продукции, что на 1,6 тыс. тонн больше, чем в 2023 году (50,3 тыс. тонн).

Экспорт колбасных и мясных изделий увеличился на 54,5%. За первые девять месяцев 2024 года за рубеж отправлено 315,6 тонны продукции, тогда как за тот же период прошлого года экспорт составил 204,3 тонны.

Основной объем экспорта был направлен в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Катар.

Ранее стало известно о том, что столичный долгострой с 13-летней историей планируют сдать до конца этого года.

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