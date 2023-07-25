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Казахстанские аграрии будут покупать дизель на 14,8% дешевле рыночной цены

Аграрии Казахстана будут покупать дизель на 14,8% дешевле рыночной цены Фото: primeminister.kz
Министерство энергетики РК установило цены на закупку дизельного топлива для сельхозпроизводителей перед осенними полевыми работами. Аграрии будут покупать дизель на 14,8% дешевле его рыночной стоимости, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики 25 июля, по заявкам МСХ и местных исполнительных органов казахстанским сельхозпроизводителям выделили 426 тысяч тонн дизельного топлива на осенние полевые работы. Рекомендованная Минэнерго цена топлива для аграриев – 284 тысячи тенге за тонну (239 тенге за литр) непосредственно на НПЗ.

"В зависимости от региона доставки и расходов региональных операторов по поставке дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям средняя цена для фермера составляет порядка 257 тенге за литр. Конечная цена для фермера формируется региональным оператором с учетом доставки, хранения и его маржи", – пояснили в министерстве.

Сейчас предельная розничная цена дизеля на автозаправках – 295 тенге за литр. Таким образом, аграрии получают скидку около 38 тенге на литр топлива (14,8%). Сейчас эта скидка выше, чем весной, когда она составляла 13,9%.

Осенние полевые работы проходят с июля по ноябрь. Пока что региональные операторы по поставке дизельного топлива фермерам отгрузили всего 1% от всего выделенного объема дизеля.

Операторов по поставке дизельного топлива аграриям определяют комиссии местных исполнительных органов, куда входят представители акиматов, органов прокуратуры, органов по противодействию коррупции, общественных организаций, региональной палаты предпринимателей НПП РК "Атамекен" и объединений частного бизнеса. Минэнерго не принимает участия в распределении топлива и выборе региональных операторов.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года дизельное топливо подорожало на 16%.

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