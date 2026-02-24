Для аграриев утвердили льготную цену на дизель на посевную-2026
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 24 февраля 2026 года на заседании правительства сообщил об утверждении цены и графика поставок дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей на весенне-полевые работы 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, в целях обеспечения дизельным топливом сельхозтоваропроизводителей в рамках подготовки к весенне-полевым работам сделано следующее.
"В январе 2026 года министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден "График по поставке 402 тыс. тонн дизельного топлива на весенне-полевые работы 2026 года" на период с 1 февраля по 30 июня текущего года. Для СХТП в 2025 году цена дизельного топлива составляла 232 тенге/литр с НДС на станции назначения, конечная цена – 254 тенге/литр, что дешевле цен на АЗС на 15-40%", – озвучил министр.
По его словам, для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива введены отдельные ПИН-коды, предусмотрена окраска топлива в желтый, синий и красный цвета, а также создан отдельный виртуальный склад в электронной системе счетов-фактур.
"Данные меры позволили обеспечить со стороны поставщиков нефти точечную реализацию по целевому назначению в адрес операторов СХТП. При выделении более 800 тыс. тонн дизельного топлива фактическая выборка дизтоплива с дальнейшей отгрузкой в регионы со стороны СХТП в 2023-2025 годах составляла порядка 80% от плана. В 2025 году дополнительно на ОПР выделено 60 тыс. тонн дизельного топлива на сушку зерновых и масличных культур. Таким образом, общий выделенный объем дизельного топлива на СХТП составил 863 тыс. тонн. Отгрузка зависит от заявок СХТП, проведения оплаты и подачи вагонов", – сказал Аккенженов.
Он заверил, что отгрузка дизельного топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей находится на постоянном контроле министерства.
Ранее стало известно, что 700 млрд тенге льготного кредитования обещает фермерам правительство.
