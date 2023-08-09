Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Онлайн-ипотека за 1 день от Банка ЦентрКредит

Онлайн-ипотека за 1 день от Банка ЦентрКредит Фото: Банк ЦентрКредит
Теперь оформить ипотеку стало намного проще.

Банк ЦентрКредит запустил онлайн-ипотеку на сайте, при помощи которой можно оформить ипотечный заем на покупку жилья всего за 1 день и без посещения отделения банка.

Что такое онлайн-ипотека от Банка ЦентрКредит

Это новый сервис банка, позволяющий оформить ипотечный кредит в режиме онлайн. Процесс оформления заявки проводится дистанционно в одном окне и позволяет подать онлайн заявку, заказать оценку недвижимости, выбрать нотариуса для оформления договора купли-продажи и оформить банковский заем.

Как оформить онлайн-ипотеку

Необходимо сделать несколько шагов на сайте bcc.kz:

  • выбрать ипотечную программу и рассчитать условия с помощью ипотечного калькулятора. Можно получить предварительное решение для определения приблизительной суммы займа. Также возможно выбрать действующие кредиты, которые не будут учитываться как кредитная нагрузка при принятии решения, но с условием последующего погашения до выдачи ипотечного займа;
  • подать заявку – ввести ИИН и номер телефона, пройти видеоидентификацию личности;
  • пройти оценку недвижимости – заполнить данные о недвижимости и получить решение с учетом стоимости недвижимости;
  • оформить договор купли-продажи. Сервис автоматически предоставит на выбор нотариуса для последующего оформления и регистрации сделки с недвижимостью в удобное для клиента время и место;
  • подписать документы с помощью ЭЦП. При отсутствии, выпустить онлайн через egov.kz.

Сколько времени уйдет на оформление

Главное преимущество онлайн-ипотеки – оперативность. Оформить ипотечный заем возможно в течение 1-го дня: при этом решение возможно получить от 2 минут в зависимости от индивидуальных условий заявки.

Какие условия онлайн-ипотеки

Условия кредитования такие же, как и у обычной ипотеки:

  • сумма кредита – до 100 млн тенге;
  • срок – от 3 месяцев до 15 лет;
  • первоначальный взнос – от 20%;
  • ставка – от 14% годовых (ГЭСВ от 15%).

Кто, где и какую недвижимость можно получить через онлайн-ипотеку

Заемщику необходимо быть гражданином Казахстана в возрасте от 21 и до 68 лет на момент окончания займа.

На текущий момент сервис доступен для приобретения недвижимости в восьми городах Казахстана: Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск, Актобе, Тараз и Павлодар, но при этом заявку можно подать из любого города. С помощью онлайн-ипотеки можно оформить квартиры только на вторичном рынке не ранее 1967 года постройки.

*Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020, выданная АРРФР РК

Читайте также

Зарплаты каких специалистов сильнее всего выросли в Казахстане

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Земельные участки изымают в Алматинской области, люди собрались у здания акимата
Земельные участки изымают в Алматинской области: люди собрались у здания акимата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления