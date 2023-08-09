Онлайн-ипотека за 1 день от Банка ЦентрКредит

Теперь оформить ипотеку стало намного проще.

Банк ЦентрКредит запустил онлайн-ипотеку на сайте, при помощи которой можно оформить ипотечный заем на покупку жилья всего за 1 день и без посещения отделения банка.



Что такое онлайн-ипотека от Банка ЦентрКредит

Это новый сервис банка, позволяющий оформить ипотечный кредит в режиме онлайн. Процесс оформления заявки проводится дистанционно в одном окне и позволяет подать онлайн заявку, заказать оценку недвижимости, выбрать нотариуса для оформления договора купли-продажи и оформить банковский заем.

Как оформить онлайн-ипотеку

Необходимо сделать несколько шагов на сайте bcc.kz:

выбрать ипотечную программу и рассчитать условия с помощью ипотечного калькулятора. Можно получить предварительное решение для определения приблизительной суммы займа. Также возможно выбрать действующие кредиты, которые не будут учитываться как кредитная нагрузка при принятии решения, но с условием последующего погашения до выдачи ипотечного займа;

подать заявку – ввести ИИН и номер телефона, пройти видеоидентификацию личности;

пройти оценку недвижимости – заполнить данные о недвижимости и получить решение с учетом стоимости недвижимости;

оформить договор купли-продажи. Сервис автоматически предоставит на выбор нотариуса для последующего оформления и регистрации сделки с недвижимостью в удобное для клиента время и место;

подписать документы с помощью ЭЦП. При отсутствии, выпустить онлайн через egov.kz.



Сколько времени уйдет на оформление

Главное преимущество онлайн-ипотеки – оперативность. Оформить ипотечный заем возможно в течение 1-го дня: при этом решение возможно получить от 2 минут в зависимости от индивидуальных условий заявки.

Какие условия онлайн-ипотеки

Условия кредитования такие же, как и у обычной ипотеки:

сумма кредита – до 100 млн тенге;

срок – от 3 месяцев до 15 лет;

первоначальный взнос – от 20%;

ставка – от 14% годовых (ГЭСВ от 15%).



Кто, где и какую недвижимость можно получить через онлайн-ипотеку

Заемщику необходимо быть гражданином Казахстана в возрасте от 21 и до 68 лет на момент окончания займа.

На текущий момент сервис доступен для приобретения недвижимости в восьми городах Казахстана: Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск, Актобе, Тараз и Павлодар, но при этом заявку можно подать из любого города. С помощью онлайн-ипотеки можно оформить квартиры только на вторичном рынке не ранее 1967 года постройки.

*Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020, выданная АРРФР РК