Аномальная жара в Казахстане: фермерам могут продлить срок уплаты кредитов

На совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина 26 июля состоялось обсуждение масштаба ситуации и возможные меры господдержки в связи с аномальной жарой и малыми дождями в отдельных регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации на сайте главы правительства, впервые с 2023 года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ.

По данным Министерства сельского хозяйства, по овощным культурам в хорошем состоянии находятся порядка 70% посевов, или 119 тыс. га, в удовлетворительном – 14,4%, или 24,5 тыс. га. Из всех зерновых колосовых в хорошем состоянии находятся 8,3 млн га, это 50,2% всех посевов, в удовлетворительном – 7,2 млн га, 43,7%. Масленичные пострадали чуть больше, в хорошем состоянии находится: 43,6%, или 1,4 млн га посевов, в удовлетворительном – 47,7%, или 1,5 млн га.

"На сегодня основной задачей является своевременная подготовка к уборочной кампании и заготовка кормов. По оперативным данным акиматов, уже заготовлено порядка 8 млн тонн сена, что составляет 32% от плана. На субсидирование стоимости затрат на корма в 2023 году регионами выделено 11,7 млрд тенге. Помимо этого, по итогам 2022 года в Продкорпорации сформирован фуражный фонд зерна в объеме 235,2 тыс. тонн. При необходимости это зерно будет направлено в качестве поддержки животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене. Впервые с этого года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ". Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков

Фото: primeminister.kz

Вице-министр сельского хозяйства отметил низкий уровень исполнения в регионах Дорожной карты по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы.

"Акиматы не в полной мере используют имеющиеся возможности по расширению доли кормовых культур в севообороте, в первую очередь на поливных землях, по повышению продуктивности пастбищных угодий", – подчеркнул он.

Также сказано, что одним из инструментов нивелирования рисков в сельском хозяйстве, в том числе последствий засухи, является страхование посевов и сельхозживотных.

Для этого в растениеводстве и животноводстве действуют 16 страховых продуктов, по которым субсидируется часть страховой премии. В прошлом году внесены изменения в Правила субсидирования страховых премий, согласно которым норматив субсидирования страховых премий вырос с 50% до 80%.

Однако фермеры, несмотря на непредсказуемость климата на большинстве территорий Казахстана, слабо пользуются инструментом страхования. В этом году всего застраховано 258,2 тыс. га зерновых и масличных культур, 152 тыс. садовых деревьев, 5,4 тыс. голов животных (КРС, МРС, лошади), 428,2 тыс. голов птиц. Страховая премия составила 1,6 млрд тенге, из которых было субсидировано 1,3 млрд тенге. Из выделенных республиканским бюджетом средств на субсидирование страховых премий в размере 5,9 млрд тенге освоено всего 2,4 млрд тенге.

На совещании заслушали акимов Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской и других областей, где отмечается наибольшее негативное влияние аномальной жары. Руководители регионов озвучили ситуацию в своих областях и высказали предложения по ее стабилизации.

"Очень низкий уровень заготовки кормов при плане на год в 25 млн тонн всего 8 млн тонн собрали. Заготовка сенажа – всего 12% плана, соломы – 4,3%. Понятно, что основная заготовка соломы, силоса и концентрированных кормов начнется с сентября, но по остальным это очень низкий показатель. Поручаю усилить темпы кормозаготовки в регионах и постоянно мониторить цены на корма, чтобы не допускать необоснованного роста цен. Кроме того, учитывая возможные последствия засухи в отдельных районах, фермеры могут начать обращаться за отсрочкой по уплате кредитов". Серик Жумангарин

В заключении он добавил, что АО "НУХ "Байтерек", АО "Аграрная кредитная корпорация и АО "Казагрофинанс" необходимо оказывать содействие в предоставлении отсрочки по уплате кредитов тем фермерам, которые действительно пострадали.

Ранее сообщалось, что в правительстве приняли решение выделить более восьми миллиардов тенге на ремонтные работы по восстановлению объектов жизнеобеспечения Риддера. Большая часть денег будет потрачена на ремонт ТЭЦ.