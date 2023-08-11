Цены на нефть выросли из-за снижения предложения на рынке

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 87 долларов из-за того, что добыча странами ОПЕК+ снизилась до минимальных показателей за последние два года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 7 августа, баррель нефти марки Brent стоил 85,34 доллара, увеличившись в цене во вторник до 86,17 доллара. В среду стоимость бочки "черного золота" выросла до отметки в 87,55 доллара, а в четверг она торговалась уже по 87,70 доллара.

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Аналитики называют несколько причин роста нефтяных котировок.



Минимальная добыча

В первую очередь увеличению стоимости нефти способствовала рекордно низкая ее добыча странами ОПЕК+.

"Добыча нефти государствами альянса снизилась до минимума за последние два года, составив 27,34 млн баррелей в сутки. Пониженный уровень добычи сохраняется благодаря соглашению между странами ОПЕК+, а также добровольными дополнительными ограничениями добычи со стороны Саудовской Аравии, составившими 1 млн баррелей в день, и России – 300 тысяч баррелей в день. Причем эти соглашения сохранятся и в сентябре", – сообщил корреспонденту Zakon.kz директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

При этом он отметил, что Саудовская Аравия оставляет за собой право в одностороннем порядке увеличить или снизить объем своего сокращения и сохраняет способность фактически в одиночку определять мировые цены на нефть.

Подтверждает это и аналитик "Финнам" Александр Потавин, сообщивший, что решение Саудовской Аравии продлить одностороннее сокращение добычи улучшило настроения нефтетрейдеров и позитивно сказалось на нефтяных котировках.

"В последние недели хедж-фонды и другие управляющие капиталом наращивали спекулятивные позиции в расчете на рост цен на нефть. Отражением этого стало то, что в первой половине августа ценник Brent вырос до уровней трехмесячных максимумов – 87 долларов за баррель", – резюмировал Александр Потавин.

Импортные показатели

Мурат Кастаев также считает, что из-за сокращений добычи "черного золота" и роста потребления энергоносителей в Китае и Индии к концу нынешнего года запасы нефти в мире достигнут 8-летнего минимума, что постепенно будет оказывать поддержку нефтяным котировкам.

Эксперт рассказал, что по итогам июля импорт нефти Китаем составил 43,69 млн тонн и вырос на 17% в сравнении с прошлым годом, что подтверждает сильный и устойчивый спрос на нефть, несмотря на разочаровывающие темпы роста китайской экономики, а импорт энергоносителей Индией вырос за последний год на 10%.

В свою очередь Александр Потавин обратил внимание на то, что поскольку бочка нефти марки Brent торгуется сейчас около 87 долларов за баррель, китайские нефтеперерабатывающие заводы могут решить использовать свои накопленные ранее запасы, чтобы сократить импорт в ближайшие месяцы.

"Это может подорвать ожидания рынка по поводу высокого спроса в Китае во втором полугодии. Представители Reuters высказывают мнение, что китайские нефтепереработчики могут использовать хранящуюся нефть, если они сочтут стоимость импорта слишком высокой", – констатировал аналитик.

Говоря о скачках цен на "черное золото" на этой неделе, Мурат Кастаев отметил, что триггером для их небольшого снижения стал неожиданный рост недельных запасов нефти в США на 5,9 млн баррелей при ожидании их увеличения на 0,6 млн. При этом нефть отыграла статистику лишь небольшим и кратковременным снижением.

Скрытая угроза

Надавила на нефтяные котировки и геополитическая ситуация в мире. По мнению Мурата Кастаева, рынки были обеспокоены атакой украинскими морскими беспилотниками военного корабля России в порту Новороссийска и российского нефтяного танкера в Черном море.

"Порт Новороссийска служит одним из важных направлений экспорта российской нефти, а для Казахстана, который экспортирует 86-90% нефти через трубопровод КТК, и вовсе спокойствие и безопасность в порту Новороссийска являются критическими. Тем не менее, учитывая большую долю западной нефти в нефти из КТК, мы считаем, что западные партнеры донесут украинскому руководству о недопустимости ударов по нефтяной инфраструктуре РФ в Новороссийске, так как это невыгодно Европе и США", – сказал эксперт.

Между тем Александр Потавин считает, что тема военного давления на российские суда в акватории Черного моря пока напрямую не привела к росту цен на энергоносители по той причине, что ни одна поставка нефти из этого региона пока не сорвалась из-за военных действий. Данный фактор влияет пока только на стоимость страховки перевозимых грузов.

КТК остановится?

Ведя речь о нынешних ценах на нефть, Мурат Кастаев говорит, что они остаются благоприятными для Казахстана.

"Самое главное, чтобы не было перебоев с экспортом через трубопровод КТК. Ну и в долгосрочном плане стране нужно срочно диверсифицировать экспортные направления нефти, потому что рано или поздно по той или иной причине реализуется сценарий с остановкой экспорта через КТК", – сказал эксперт.

Также он спрогнозировал сохранение цен в коридоре 80-90 долларов до конца 3 квартала, а в 4 квартале ожидает рост котировок в диапазоне 90-100 долларов за баррель.

В свою очередь Александр Потавин отметил рост торговли с Китаем, которая увеличилась на 6,2 млрд долларов. Общий экспорт из Казахстана в страны ЕС и КНР вырос почти на 40%. При этом торговля с Россией увеличилась лишь на 1,5 млрд долларов.

По его прогнозу, во второй половине года нефть будет торговаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель.