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Турецкая компания поможет построить боевые корабли для казахстанского флота

Турецкая компания поможет строить военные корабли для казахстанского флота Фото: Минобороны РК
На международной выставке IDEF-2023, завершившейся 28 июля, АО "Уральский завод "Зенит" и дочерняя компания минобороны Турции ASFAT договорились о совместном строительстве военно-морских судов для казахстанского флота, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил еще на прошлой неделе турецкий портал DefenceTurk.net, казахстанский завод и турецкая компания подписали соглашение о сотрудничестве на стенде министерства обороны Турции в рамках выставки International Defence Industry Fair.

"Соглашение предусматривает проектирование и строительство различных военно-морских судов для нужд ВМФ Казахстана, в том числе основных надводных боевых кораблей. Оно также позволит наладить производство других плавсредств, включая коммерческие суда", – сообщает DefenceTurk.net.

"Уральский завод "Зенит" существует с 1941 года, когда новое предприятие создали на базе эвакуированного из Ленинграда завода "Двигатель". Входит в  структуру предприятий оборонно-промышленного комплекса РК. Выпускает  катера и корабли, проводит их техническое обслуживание, ремонт и модернизацию. Также производит различную спецтехнику и гражданскую продукцию.

Ранее Минобороны Казахстана опровергло информацию о соглашении с турецкой компанией Otokar о поставках бронетехники.

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