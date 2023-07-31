В Казахстане может появиться единый реестр товаров отечественного производства
Как следует из сообщения на сайте primeminister.kz, участники рассмотрели новые подходы к подтверждению казахстанского происхождения товаров.
Так, предлагается сформировать и вести единый реестр товаров отечественного производства, поставщики которых смогут претендовать на различные меры государственной поддержки. Попасть в реестр можно будет единожды подтвердив наличие соответствующих производственных и технологических условий: наличие конструкторской документации, производственных площадей, оборудования, квалифицированных кадров и т. д.
Ожидается, что такой подход позволит исключить выдачу платных сертификатов подтверждения происхождения, а также условия для получения мер господдержки производителями импортных товаров. Параллельно с этим за счет автоматизации и цифровизации ряда процессов может снизиться нагрузка на отечественные компании, экспортирующие свою продукцию в другие страны.
Фото: primeminister.kz
В целом, повышение эффективности установления казахстанского происхождения товаров даст возможность сфокусировать меры господдержки на добросовестных отечественных производителях, стимулировать развитие локализации, модернизацию и расширение производственных мощностей внутри республики, повысить прозрачность ценообразования на различные товары и т. д.
Премьер-министр подчеркнул, что разработку новой системы нужно продолжать в тесном взаимодействии с НПП "Атамекен" и отраслевыми ассоциациями.
"Необходимо обеспечить интеграцию реестра с базами данных государственных органов, чтобы бизнесу не требовалось подтверждать свое присутствие в нем дополнительными выписками. В целом реестр призван стать единой точкой достоверной информации о происхождении товаров и должен работать в интересах добросовестного бизнеса".Алихан Смаилов