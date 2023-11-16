Единый реестр отечественных производителей появится в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов на форуме "Казсодержание 2.0" 16 ноября рассказал, каким образом казахстанских товаропроизводителей освободят от излишних бюрократических процедур, сообщает Zakon.kz.
Премьер-министр Алихан Смаилов анонсировал создание единого онлайн-реестра отечественных производителей. Он объявил об этом, отвечая на вопросы участников форума "Казсодержание 2.0".
Представители одной из крупных компаний пожаловались на долгие и неудобные процедуры оформления сразу двух сертификатов – "СТ КЗ" и "Индустриального сертификата", который подтверждает статус отечественного производителя.
"Действительно, это неудобно. Мы совместно с НПП "Атамекен" приняли решение, что у нас будет единый реестр отечественных производителей и отечественной продукции. Тогда не надо будет получать никаких сертификатов. Сведения об отечественных производителях и производимых ими товарах будут находиться онлайн в этом реестре. В любой момент можно будет заходить в реестр всем заинтересованным лицам и получать сведения. Практику выдачи сертификатов мы прекратим, а информация будет доступна онлайн бесплатно для всех пользователей".Алихан Смаилов
Ранее на форуме премьер призвал создать "пояса" из малого бизнеса вокруг крупных предприятий.
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