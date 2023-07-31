Чем Афганистан интересен Казахстану

Как развивается торговый оборот между двумя странами, и сколько Казахстан тратит на помощь Афганистану – в материале Zakon.kz.

Несмотря на то, что Афганистан является страной с высокими геополитическими и внутриполитическими рисками, для Казахстана Исламская Республика Афганистан – один из важнейших торговых партнеров.

Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 год составил $987,9 млн, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($474,3 млн). При этом, традиционно, порядка 90% от этой цифры приходится на казахстанский экспорт, в основном обработанной продукции.

Торговля между странами за пять месяцев текущего года составила 316,6 млн, из которых 310 млн приходится на казахстанский экспорт.

Афганистан для Казахстана выступает важным рынком сбыта муки. За 5 месяцев 2023 года, в Афганистан отправлено муки на 170,8 млн долл. США – товар занял порядка 55% от всего экспорта. В общем же объеме экспорта муки, рынок Афганистана составляет порядка 70%. Так, Казахстан является одним из основных поставщиков муки на данный рынок.

Помимо этого, Казахстан экспортировал следующие товарные позиции: пшеница – 84,7 млн долл. США (27,3%), овощи бобовые сушеные – 11,1 млн долл. США (3,6%), прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный – 10,2 млн долл. США (3,3%), масло подсолнечное – 8,3 млн долл. США (2,7%), семена льна – 6 млн. долл. США (1,9%), прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный – 4,5 млн долл. США (1,5%), прокат плоский из нелегированной стали плакированный – 3,9 млн долл. США (1,3%), природный газ – 3,1 млн долл. США (0,98%), табачные изделия – 1,7 млн долл. США (0,55%).

Афганистан представляет интерес и как транзитная территория, через которую открывается выход к густонаселенным странам Южной Азии. В целом же экспортный потенциал Казахстана в Афганистан – 46 товаров на сумму $174 млн в пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной, строительной и других отраслях.

Кроме того, торговля с Афганистаном – помощь развитию и поддержка населению.

Казахстан на постоянной основе заявляет себя как один из гарантов регионального развития. Одним из важных направлений выступает вопрос развития Афганистана. В этой связи, Казахстаном на постоянной основе оказывается гуманитарная помощь данной стране.

Так, например, в 2014 году в виде официальной гуманитарной помощи Афганистану были направлены продукты питания на общую сумму 1 миллион 985 тысяч 917 долларов. В 2017 году гуманитарная помощь оказана в количестве 56 вагонов на общую сумму 819 миллионов 209 тысяч тенге, включая такие продукты питания, как мука пшеничная высшего и 2 сорта, а также мясные консервы и овощи сушеные.

В 2023 году, в рамках визита заместителя премьер-министра – Министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, афганской стороне была передана гуманитарная помощь в объеме 5 403 тонн – 81 железнодорожный вагон.

Вопрос оказания гуманитарной помощи и помощи развитию Афганистану является отнюдь не праздным. По различным оценкам, в стране с острой нехваткой продовольствия могут столкнуться от 19-20 млн человек, при общем населении в 40 млн человек.

Оказание гуманитарной помощи и продвижение казахстанских продовольственных товаров на рынок Афганистана – это базис для дальнейшего развития данной страны и ее населения.

В апреле текущего года стало известно, что Талибы займут посольство Афганистана в Казахстане. Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, Казахстан дал разрешение на аккредитацию дипломатов новой администрации Афганистана.

3-5 августа в Астане пройдет Казахстанско-Афганский деловой форум. Ожидается, что от афганской стороны участие примут более 150 предпринимателей из разных отраслей экономики.

По информации Министерства торговли и промышленности Афганистана, Казахстан весьма интересен для Афганистана – страна планирует увеличить объем торговли с нашей республикой.

В этих целях Афганистан планирует дальнейшее развитие имеющихся с Казахстаном торговых путей.

Афганские бизнесмены и представители правительства намерены увеличить торговый баланс между странами. Кроме того, афганская сторона заинтересована в проведении встреч с отечественными представителями следующих секторов:

транспортно-логистический комплекс, в том числе изучение перспектив по расширению транзитных возможностей;

таможенные органы;

разработка месторождений полезных ископаемых;

банковский сектор.

По средствам бизнес-форума Афганистан планирует продемонстрировать свою готовность в организации непрерывных бизнес отношений, создание комфортных условий для взаимодействия в торговле и транзите.