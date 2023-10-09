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Казахстан направит спасателей в Афганистан после мощного землетрясения

Казахстан направит спасателей в Афганистан после мощного землетрясения Фото: pixabay
В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану, сообщает Zakon.kz.

Данный вопрос, как сказано в сообщении на сайте лавы правительства, обсужден на заседании правительственной Комиссии.

"Гуманитарная помощь включает продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время", – говорится в публикации.

Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов, для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов.

7 октября 2023 года на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Число погибших возросло до более чем 2000 человек. Число жертв, вероятно, увеличится, многие люди до сих пор находятся под завалами. Толчки почувствовали и жители Туркменистана.

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Анастасия Московчук
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