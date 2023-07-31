Как изменился ВВП Казахстана за год
Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, индекс физического объема Валового внутреннего продукта за 2022 год по отношению к 2021 году вырос и составил 103,2%, сообщает Zakon.kz.
При этом в структуре ВВП доля производства товаров занимает 40%, услуг – 52,9%.
Как отмечают статистики, наибольший рост показали отрасли "Строительство" – 110,2%, "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" – 109,1%, "Оптовая и розничная торговля"; "ремонт автомобилей и мотоциклов" – 104,6%.
Наибольший вклад в ИФО ВВП внесли отрасли "Оптовая и розничная торговля"; "ремонт автомобилей и мотоциклов" – 0,80%, "Строительство" – 0,58% и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" – 0,46%.
Фото: БНС
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