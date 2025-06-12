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Экономика и бизнес

ВВП Казахстана за январь-май вырос на 6% в 2025 году

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 08:35 Фото: Zakon.kz
По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана за январь-май 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства экономики РК, такой результат стал возможен благодаря ускорению темпов в ключевых отраслях – от промышленности и строительства до торговли, транспорта и связи.

  • Промышленное производство прибавило 6,4%. Рост отмечен в 17 регионах страны: лидером по динамике стала Жамбылская область с показателем +22,9% благодаря активному добыванию руды, выпуску удобрений, портландцемента и сахара. На 14,8% увеличили производство Туркестанская и Жетысу области, на 14,1% – г. Алматы, а в Шымкенте рост составил 18,9%.
  • Сельское хозяйство показало прибавку в 4,0% (против 3,9% в январе-апреле). Наиболее заметный рост в Атырауской области (+10,4%), Северо-Казахстанской (+7,5%) и Акмолинской (+6,5%) – в основном за счет наращивания забоя скота и птицы. В Туркестанской области рост достиг 6,3%, в области Абай – 3,6%, в Костанайской – 4,8%.

Динамичное развитие показывает строительная отрасль: объемы выросли на 15,4%. Восемнадцать регионов показали рост, а Мангистауская область удвоила объемы работ благодаря масштабным проектам – школам, опреснительному заводу, реконструкции нефтепроводов и водоводов, районной больнице и ремонту автодорог.

В Кызылординской области рост составил 64,5%, в Костанайской – 57,8%, в Астане – 51,8%, в Туркестанской – 46,6%.

Жилищное строительство продолжает набирать обороты: за пять месяцев введено в эксплуатацию более 6 млн кв. м жилья, что на 5,7% превосходит показатель прошлого года. Активнее всего строят в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).

  • Инвестиции в основной капитал выросли на 18,2%. Рост обеспечили вложения в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в оборудование и новые промышленные объекты.
  • Торговля увеличила оборот на 7,8% (против 7,0% по итогам января-апреля). Доля оптовой торговли в структуре внутренней торговли составляет порядка 68%. В январе-мае т.г. оптовая торговля прибавила 8,3%, розничная – 6,5%.

В лидерах по темпам оказались Туркестанская область (+66,2%), Акмолинская (+48,9%) и Шымкент (+23,1%).

  • Связь и телекоммуникации прибавили 2,8% за счет услуг сети интернет (+13,9%).
  • Транспортная отрасль демонстрирует рост в 23,1% – это во многом результат роста грузового железнодорожного транспорта (+17%) и транспортировки по трубопроводу (+13,8%). Особо высокие темпы в Жетысу (+39,1%), области Абай (+17,7%) и Актюбинской области (+11,3%).

Правительство продолжает держать под личным контролем реализацию поручений президента по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны.

Ранее были утверждены правила мониторинга и формирования сведений о состоянии государственных финансов.

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Аксинья Титова
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