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Годовая инфляция в Казахстане достигла 14%

Годовая инфляция в Казахстане достигла 14% Фото: Zakon.kz / Максим Золотухин
В июле 2023 года уровень годовой инфляции в Казахстане достиг 14%. Цены на продукты повысились на 13,5%, на непродовольственные товары – на 15%, на платные услуги – на 13,6%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 1 августа, по сравнению с июлем 2022 года в Казахстане заметнее всего подорожали следующие товары и услуги:

  • канцелярские принадлежности (+64,4%);
  • рис (+44,3%);
  • молоко концентрированное без сахара (+42,4%);
  • лечение в дневном стационаре (+40,8%);
  • средства для мытья посуды (+37,4%)
  • хозяйственное мыло (+35,9%);
  • капуста (+27,5%);
  • варенья и джемы (+25,9%).

За год подешевели:

  • сахар-песок (-17,4%);
  • гречневая крупа (-10,5%);
  • свекла (-6,1%);
  • подсолнечное масло (-4,7%);
  • морковь (-3,4%);
  • картофель (-1,3%).

Что касается роста цен за месяц, то в июле он составил +0,6%. Из услуг в Казахстане наиболее заметно подорожали вывоз мусора (+4,5%) и авиаперевозки (+4%). Ноутбуки, телевизоры и фотоаппараты в июле выросли в цене на 9,6%. Подорожали сжиженный газ в баллонах (+6,2%), бензин марки АИ-95/96 (+4,5%) и АИ-98 (+3,6%). Табачные изделия прибавили в цене 2,6%. Среди продуктов питания в июле наиболее сильно повысилась стоимость овощей (+3,8%) и риса (+2,1%). 

Самая высокая инфляция в июле зафиксирована в Улытауской области (+1%), самая низкая – в Алматинской области (+0,1%).

Ранее сообщалось, что рис в Казахстане подорожал почти на 48% за год.

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