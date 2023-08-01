Годовая инфляция в Казахстане достигла 14%
Как сообщили в Бюро национальной статистики 1 августа, по сравнению с июлем 2022 года в Казахстане заметнее всего подорожали следующие товары и услуги:
- канцелярские принадлежности (+64,4%);
- рис (+44,3%);
- молоко концентрированное без сахара (+42,4%);
- лечение в дневном стационаре (+40,8%);
- средства для мытья посуды (+37,4%)
- хозяйственное мыло (+35,9%);
- капуста (+27,5%);
- варенья и джемы (+25,9%).
За год подешевели:
- сахар-песок (-17,4%);
- гречневая крупа (-10,5%);
- свекла (-6,1%);
- подсолнечное масло (-4,7%);
- морковь (-3,4%);
- картофель (-1,3%).
Что касается роста цен за месяц, то в июле он составил +0,6%. Из услуг в Казахстане наиболее заметно подорожали вывоз мусора (+4,5%) и авиаперевозки (+4%). Ноутбуки, телевизоры и фотоаппараты в июле выросли в цене на 9,6%. Подорожали сжиженный газ в баллонах (+6,2%), бензин марки АИ-95/96 (+4,5%) и АИ-98 (+3,6%). Табачные изделия прибавили в цене 2,6%. Среди продуктов питания в июле наиболее сильно повысилась стоимость овощей (+3,8%) и риса (+2,1%).
Самая высокая инфляция в июле зафиксирована в Улытауской области (+1%), самая низкая – в Алматинской области (+0,1%).
Ранее сообщалось, что рис в Казахстане подорожал почти на 48% за год.