Цены на нефть увеличились после информации о рекордном падении запасов "черного золота" в США

На этой неделе стоимость барреля нефти марки Brent менялась с 83,20 до 85,14 доллара на фоне рекордного снижения нефтяных запасов в Штатах на 17,05 млн баррелей, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 31 августа, бочка нефти марки Brent торговалась по 85,56 доллара, снизившись во вторник до 84,91 и до 83,20 – в среду, временами достигая 86 долларов. В четверг цена на "черное золото" опять выросла и стала 84,69 доллара, прибавив в пятницу до 85,14 доллара за баррель.

Аналитики называют несколько причин динамики нефтяных котировок.

Инфографика Investing.com

Падение "черного золота"



В первую очередь, по мнению экспертов, на стоимость нефти повлияли данные о падении запасов "черного золота" в Штатах.

Согласно данным Минэнерго США, запасы американской нефти за прошлую неделю упали на 17,05 млн баррелей до 439,771 млн баррелей, хотя эксперты прогнозировали снижение всего лишь на 1,37 млн баррелей. Это стало самым большим сокращением запасов, зафиксированным с 1982 года. Причина такого рекордного снижения в том, что американские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы производства топлива, а экспорт нефти из страны превысил 5 млн баррелей в сутки. Добыча же нефти в США не изменилась и осталась в пределах 12,2 млн баррелей в сутки.

По словам директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, нефтяные котировки отреагировали на эту статистику подъемом.

"Запасы нефти в США резко снизились, что подтверждало устойчивый спрос на сырье и отсутствие экономического спада в экономике США", – сообщил корреспонденту Zakon.kz Мурат Кастаев.

Согласен с ним и аналитик "Финам" Александр Потавин, отметивший, что цены на нефть в среду утром торговались на самом высоком уровне с апреля, в районе 86 долларов за баррель.

"Опубликованные данные по запасам нефти спровоцировали новый импульс роста на фоне самого значительного падения запасов в США за неделю с начала года", – рассказал аналитик.

Реакция на рейтинг

Надавила на нефтяные цены и информация о понижении кредитного рейтинга правительства США. Рейтинговое агентство Fitch во вторник понизило рейтинг США до AA+ с AAA, что вызвало негативную реакцию Белого дома и расстроило инвесторов.

Александр Потавин считает, что решение Fitch не выглядит существенным, поскольку рейтинг Америки остается на очень высоком уровне, а в способности Штатов расплачиваться по своим долгам никто особо не сомневается.

"Снижение рейтинга в основном отражает проблемы управления и среднесрочные фискальные проблемы, но не должно оказать прямого влияния на финансовые и сырьевые рынки. Цены на нефть отреагировали негативно на это известие, потому что в них уже напрашивалась техническая коррекция", – резюмировал аналитик.

В свою очередь, говоря о влиянии роста мировой экономики на стоимость "черного золота", Мурат Кастаев подчеркнул, что нефтяные котировки отреагировали на данные о сокращении покупки российской нефти Китаем и Индией. Эти две страны являются ее основными покупателями, так как их растущие энергоемкие экономики нуждаются в дешевом сырье, а российская нефть торгуется со скидкой к рыночным ценам. Поэтому снижение закупок свидетельствует о замедлении спроса на топливо в этих странах и замедлении их экономического роста, что напрямую сказывается на стоимости энергоносителей.

ОПЕК "рулит"

Реагируют нефтяные котировки и на уменьшение добычи странами ОПЕК+. В июле нефтедобыча снизилась на 900 тысяч баррелей в сутки до уровня в 27,79 млн баррелей в сутки. Это самое значительное сокращение добычи с тех пор, как альянс снизил предложение во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Между тем в прошлом месяце Саудовская Аравия добывала лишь 9,15 млн баррелей в сутки, выполнив большую часть обещанного дополнительного сокращения добычи на миллион баррелей в сутки для поддержки нефтяных цен.

"Действия стран ОПЕК+ и последний недельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей подтверждают сохранение дефицита нефти на рынке, поэтому локальное снижение котировок Brent с достигнутых максимумов пока не меняет общий "бычий" взгляд на дальнейшую динамику цен", – поделился мнением Александр Потавин.

В то же время интерес инвесторов привлекло заявление главы государственной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов о том, что страна достигнет углеродной нейтральности в 2045 году, на пять лет раньше прежней цели. А до этого Эмираты нарастят свою добычу с 4 до 5 млн баррелей в день. По словам Мурата Кастаева, это показывает, что арабские нефтедобывающие страны ожидают пика нефтяных цен в ближайшие два десятилетия и постараются добыть и продать как можно больше нефти в этот период, так как потом нефть станет менее важным стратегическим сырьем.

"Это может повлиять на решение Саудовской Аравии о добровольном сокращении своей добычи, которое продолжится в августе, но может быть отменено в сентябре. Саудовцы не хотят снижать свою долю рынка, когда другие страны намерены наращивать добычу", – добавил эксперт.

Он считает, что заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится в конце нынешней недели, прояснит намерения Саудовской Аравии, остающейся сейчас наиболее влиятельным игроком нефтяного рынка. Если саудовцы заявят об отмене своего добровольного ограничения добычи на миллион баррелей в день, это легко может столкнуть нефтяные котировки ниже 80 долларов.

Перспективы ухудшаются

Что касается Казахстана, то, по мнению Мурата Кастаева, текущие цены вполне приемлемы для страны. Бюджет балансируется при отметке в 85 долларов за баррель с учетом трансфертов из Нацфонда. Однако на следующий год перспективы постепенно ухудшаются.

"Высокие ставки центробанков к концу этого или началу следующего года рано или поздно замедлят экономический рост и снизят цены на сырье, поэтому на следующий год Казахстану нужно будет сокращать государственные расходы либо вновь наращивать трансферты из Нацфонда", – сообщил Мурат Кастаев.

В свою очередь, Александр Потавин рассказал, что Казахстан рассчитывает избавиться от зависимости от импорта авиакеросина из России за счет проекта расширения Шымкентского НПЗ. По его словам, сегодня расчетный импорт по авиационному керосину составляет порядка 300 тысяч тонн, а потребность в целом по Казахстану – 900 тысяч тонн. В конце 2023 года предполагается начать проект расширения завода с текущей мощности в 6 млн тонн до 9 млн тонн вместо запланированного ранее строительства четвертого НПЗ в стране. При этом Китай впервые стал главным торговым партнером Казахстана. Рост торговли с Китаем начался еще в прошлом году и увеличился на 6,2 млрд долларов. Общий экспорт из Казахстана в страны ЕС и КНР вырос почти на 40%. При этом торговля с Россией увеличилась лишь на 1,5 млрд.

Делая прогноз по стоимости нефти, аналитик отметил, что во второй половине года цены на нефть восстановят свои позиции за счет искусственно созданного дефицита энергоносителей в мире, и "черное золото" будет торговаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель.