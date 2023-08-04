В КТК сообщили о ситуации с отгрузкой казахстанской нефти после атаки на базу в Новороссийске

"Каспийский трубопроводный консорциум" заявил, что атака беспилотников на военно-морскую базу в Новороссийске не помешала отгрузке казахстанской нефти, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КТК, атака на российскую военно-морскую базу 4 августа не нанесла ущерба имуществу казахстанского предприятия и не повлияла на его работу.

"Отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкеры. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют", – заявили в компании.

Сейчас передвижение судов в порту Новороссийска временно запретили.

"Силы и средства охранных подразделений и дежурных плавсредств подрядчиков ориентированы на визуальное обнаружение безэкипажных надводных плавсредств и незамедлительное информирование при их обнаружении", – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте КТК.

По данным "Коммерсанта", ночью и утром 4 августа два надводных дрона ВСУ атаковали российскую военно-морскую базу в Новороссийске и были уничтожены. Через Новороссийск происходит отгрузка казахстанской нефти по трубопроводу КТК для последующего экспорта.

В прошлый раз отгрузку нефти на КТК приостанавливали в феврале из-за шторма.