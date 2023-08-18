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Как мощный пожар в Новороссийске повлиял на отгрузку казахстанской нефти через КТК

Как мощный пожар в Новороссийске повлиял на отгрузку казахстанской нефти через КТК Фото: скриншот видео
Повлиял ли на отгрузку казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) мощный пожар, который произошел в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта? Об этом 18 августа 2023 года рассказали в пресс-службе КТК, сообщает Zakon.kz.

"Данный инцидент не отразился на плановой отгрузке казахстанской нефти через морской терминал КТК и нефтеперевалочный комплекс Шесхарис вблизи порта Новороссийск", – заверили в пресс-службе КТК.

По данным компании, на текущий момент отгрузка казахстанской нефти через морской терминал КТК (пос. Южная Озереевка) и нефтяной терминал Шесхарис порта Новороссийск осуществляется в штатном и плановом режимах.

Открытое возгорание в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта ликвидировали в 13:44 по времени Астаны.

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4 августа 2023 года произошла атака дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. В связи с этим было временно запрещено продвижение судов в порту. Тогда в Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что атака дронов не нанесла ущерба имуществу казахстанского предприятия и не повлияла на его работу.

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