Как мощный пожар в Новороссийске повлиял на отгрузку казахстанской нефти через КТК
"Данный инцидент не отразился на плановой отгрузке казахстанской нефти через морской терминал КТК и нефтеперевалочный комплекс Шесхарис вблизи порта Новороссийск", – заверили в пресс-службе КТК.
По данным компании, на текущий момент отгрузка казахстанской нефти через морской терминал КТК (пос. Южная Озереевка) и нефтяной терминал Шесхарис порта Новороссийск осуществляется в штатном и плановом режимах.
Открытое возгорание в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта ликвидировали в 13:44 по времени Астаны.
4 августа 2023 года произошла атака дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. В связи с этим было временно запрещено продвижение судов в порту. Тогда в Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что атака дронов не нанесла ущерба имуществу казахстанского предприятия и не повлияла на его работу.