В Жамбылской области увеличилось производство минеральных удобрений в 3,2 раза

Находясь с рабочей поездкой в Жамбылской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом развития обрабатывающей промышленности в регионе, посетил крупные промышленные предприятия, сообщает Zakon.kz.

За 7 месяцев текущего года в регионе объем производства промышленной продукции составил 510,1 млрд тенге, рост – 7,8%. В настоящее время действует порядка 838 предприятий, число занятых составляет 43,2 тыс. человек.



В области развита обрабатывающая отрасль, доля которой в общем объеме составляет 72%. Наблюдается рост в производстве минеральных удобрений в 3,2 раза, сахара – на 8,9%, сыра и творога – на 5,9%, обуви – на 20,2%.

На сегодняшний день в обрабатывающем секторе действуют 573 предприятия. Численность занятых составила 23,9 тыс. человек. По итогам первого полугодия 2023 года объем обрабатывающей промышленности по области составил 316,3 млрд тенге, или 107,6% к соответствующему периоду прошлого года. Доля химической отрасли в обрабатывающей промышленности составляет 49,4%.

Фото: акимат Жамбылской области

Глава правительства РК посетил одно из ведущих предприятий региона – ТОО "ЕвроХим Каратау", на примере которого проинспектировал темпы развития доминирующей отрасли региона.

Компанией "ЕвроХим" реализован первый этап масштабного инвестпроекта – на базе горнорудного комплекса налажена добыча фосфоритов до 660 тыс. тонн в год и построен узел среднего дробления и тонкого помола мощностью 640 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций составила 126 млн.долларов.

На втором этапе начато строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений. Мощность производства — не менее одного миллиона тонн продукции в год. Реализация второго этапа позволит привлечь свыше миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, создать 1200 новых рабочих мест.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство уделяет большое внимание реализации проектов в химической промышленности, поэтому новый крупный завод важен не только для развития региона, но и для республики в целом.

Фото: акимат Жамбылской области

"Этот проект обеспечит потребности сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях и позволит создать дополнительные рабочие места. Поэтому очень важно ускорить запуск завода, чтобы как можно скорее начать выпуск столь востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции", – сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что в настоящее время государство увеличивает объемы субсидирования аграриев в части расширения использования удобрений. В результате это позволит значительно повысить производительность в сельском хозяйстве.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе презентации будущего высокотехнологичного производства подчеркнул, что наблюдается устойчивая тенденция роста объемов производства продукции в химической промышленности, что обеспечивает региону ведущую роль по производству химической продукции в Казахстане.

Фото: акимат Жамбылской области

Здесь же главе правительства доложили о ходе строительства двух автоматизированных газораспределительных станций "ЕвроХим" и "Шу". Это даст возможность газифицировать 32 населенных пункта Сарысуского и Шуского районов (61,7 тыс. человек), новый химический комплекс ТОО "ЕвроХим-Каратау" и 24 населенных пункта Мойынкумского района (28,7 тыс. человек).

В Шуском районе Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью специальной экономической зоны "Химический парк Тараз". Премьер-министру РК презентовали инвестпроект ТОО "TAS Market" по созданию кремниевого кластера: будет налажено производство промышленного кремния, графитовых электродов, поликремния, солнечных панелей.

Также презентован проект по строительству первого в стране завода по производству кальцинированной соды. Проект реализуется ТОО "QazaqSoda", дочерним предприятием турецкой компании Yildirim Holding. Объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Производственная мощность — 500 тысяч тонн в год с перспективой увеличения до 1,2 миллиона тонн в год. В рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса-2025" подведены линии электропередачи, планируется проложить водопровод, обустроить железнодорожную инфраструктуру.

Фото: акимат Жамбылской области

"Мы поддерживаем эти проекты и продолжим работу по подведению недостающей инфраструктуры. Это можно сделать в течение одного года. Я дам соответствующие поручения Министерству индустрии и КТЖ", – заключил Алихан Смаилов.

Нуржан Нуржигитов добавил, что в соответствии с поручением главы государства на постоянном контроле находятся вопросы привлечения инвестиций, увеличения нагрузки функционирующих предприятий, потребности в новых заводах.

За январь-июль 2023 года объем инвестиций в основной капитал области составил 241,0 млрд тенге, рост – 15,9%. По итогам 2023 года планируется привлечь в основной капитал до 572,2 млрд тенге инвестиций. В текущем году планируется реализация 18 инвестиционных проектов на общую сумму на сумму 84,1 млрд тенге с созданием 491 рабочего места. По итогам 38 заседаний инвестштаба привлечено 70 млрд тенге инвестиций.