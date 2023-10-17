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Ремонт ТЭЦ Кентау: Алихан Смаилов лично ознакомился с ходом проводимых работ

Ремонт ТЭЦ Кентау: Алихан Смаилов лично ознакомился с ходом проводимых работ Фото: primeminister.kz
Во время рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил ТЭЦ Кентау и ознакомился с ходом ее подготовки к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

ТЭЦ Кентау обеспечивает теплом и электроэнергией более 3 тыс. объектов, среди которых многоэтажные и частные жилые дома, коммерческие и бюджетные организации. В настоящее время продолжаются крупные ремонтные работы по 6 котлам, проводимые впервые за последние 10 лет.

"На сегодняшний день четыре котла полностью готовы. Отопительный сезон в городе должен начаться по плану с 1 ноября. Кроме того, дополнительно будут капитально отремонтированы еще два котла, что также внесет вклад в обеспечение стабильности работы ТЭЦ", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил акимату области оперативно и качественно провести необходимые пуско-наладочные работы всего оборудования для успешного прохождения отопительного сезона.

Ранее Алихан Смаилов проверил, как в регионе продвигается строительство новой многопрофильной больницы и промышленного парка.

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