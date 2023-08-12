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Законодательство РК

Китайцы расскажут казахстанскому министру, как экономить воду

Глава МТИ РК узнает у китайцев секреты водосбережения Фото: primeminister.kz
Вице-премьер РК, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин отправится в Китай перенимать опыт водосбережения, сообщает Zakon.kz.

Глава МТИ РК Серик Жумангарин на своей странице в Facebook анонсировал рабочий визит в Китай. По словам министра, поездка состоится на следующей неделе, ее главной задачей станет ознакомление с китайским опытом в сфере водосбережения и привлечения инвесторов.

"У КНР в силу природных особенностей накопилось очень много ценной практики по технологиям водосбережения, их опыт нужен нам для начала большой работы по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. По мнению экспертов, в Казахстане достаточно воды, но мы не можем ее сберечь. И эти вопросы, в числе многих других, планирую обсудить на встрече с главой СУАР (Синьцзян-Уйгурского автономного района)", – сообщил Серик Жумангарин.

Глава Министерства торговли и интеграции планирует посетить Пекин, а также города Шэньчжэнь, Цзинань и Урумчи. Он встретится с представителями китайских властей и крупного бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют развивать систему управления водными ресурсами.

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МТИ РК Жумангарин Серик Китай
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