Дизтопливо стало дешевле для казахстанских фермеров

АО НК "КазМунайГаз" снизил стоимость дизельного топлива до 238 тенге за литр для фермеров, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в национальной компании, снижение цен нацелено на поддержку казахстанских сельхозтоваропроизводителей. Ранее такое поручение сделал премьер-министр РК Алихан Смаилов. Так, цена дизельного топлива упала до 238 тенге за литр. Однако удешевление произведено c учетом доставки до регионов.



"С учетом маржи региональных топливных операторов, рекомендованной Министерством энергетики РК на уровне 12 тенге за литр, предельная стоимость "льготного" дизтоплива не должна превышать 250 тенге за литр. Это на 45 тенге дешевле его рыночной стоимости (295 тенге за литр)", – говорится в тексте сообщения.

Также в компании добавили, что всего графиком закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами во время осенне-полевых работ этого года, утвержденным Министерством энергетики РК, предусмотрены поставки 426 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. При этом в июле на нужды сельхозпроизодителей уже поставлено 90 тыс. тонн дизтоплива. Таким образом были выполнены все поступившие заявки фермеров на дизельное топливо.

Ранее сообщали, что в Казахстане установят предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо. В частности, будут установлены предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо: бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну; бензин марки Аи-92 и Аи-93 –214 584 тенге за тонну; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 284 350 тенге за тонну.