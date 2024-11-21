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Ускорение инфляции в Казахстане объяснили в Нацбанке

Тенге, деньги, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 11:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин в Сенате 21 ноября заявил об ускорении инфляции в октябре в сравнении с сентябрем до 8,5% в годовом выражении, сообщает Zakon.kz.

Виталий Тутушкин заявил, что ряд военных конфликтов в мире, а также общее снижение объемов мировой торговли и инвестиций продолжают оказывать влияние на состояние и развитие мировой экономики. 

"Тем не менее, несмотря на геополитическую нестабильность, рост мировой экономики, согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда, ожидается на уровне 3,2% в 2024 и 2025 годах", – сообщил он.

По его данным, глобальные инфляционные процессы постепенно замедляются на фоне жестких финансовых условий, сохраняющихся благодаря действиям центральных банков.

"В странах с развитыми экономиками инфляция уже близка к целевым значениям. Мы наблюдаем, как центральные банки ведущих экономик мира начинают постепенно смягчать проводимую денежно-кредитную политику. Говоря о Казахстане, необходимо отметить, что текущее экономическое развитие характеризуется высокими темпами. ВВП за девять месяцев текущего года увеличился на 4%, и это на фоне высокой базы прошлого года. Рост наблюдается во всех секторах экономики. Постепенно снижается инфляция, хотя ее замедление носит неустойчивый характер. Несмотря на общий понижательный тренд внутри года, в октябре в сравнении с сентябрем она ускорилась до 8,5% в годовом выражении", – добавил зампред Нацбанка.

При этом он отметил, что инфляция уже более чем в 2,5 раза ниже пиковых значений, наблюдавшихся в феврале 2023 года. Тем не менее этот уровень все еще значительно выше целевого показателя Национального банка – 5%.

"По нашим прогнозам, в ближайшие два года инфляция приблизится к таргету в 5% и сформируется в 2025 году в коридоре 5,5-7,5%, в 2026 году – 5-7%. В настоящее время проходит ежеквартальный процесс обновления прогнозов, так называемый прогнозный раунд, итоги мы объявим 29 ноября. Вместе с тем необходимо отметить сохраняющиеся проинфляционные риски. С внешней стороны они вызваны ростом цен в основных странах-торговых партнерах и ростом мировых цен на продукты питания. Внутренние факторы включают продолжающийся рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сохраняющийся высокий внутренний спрос на фоне фискального стимулирования, а также незаякоренные инфляционные ожидания", – резюмировал Тутушкин.

17 сентября Национальный банк Казахстана выпустил расширенный отчет по инфляционным тенденциям за август 2024 года. Согласно документу, высокая инфляция в Казахстане сохранится до конца 2024 года

1 октября в Бюро национальной статистики сообщили, что годовая инфляция в сентябре 2024 года составила 8,3%, при этом месячный индекс потребительских цен замедлился и достиг 0,4%.

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