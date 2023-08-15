До 2 млн тонн нефти не добудут в Казахстане из-за аварии на МАЭК

В связи с аварией на МАЭК объем добычи нефти в Казахстане снизился. План по добыче не выполняется на 12 тысяч тонн нефти в день, сообщает Zakon.kz.

О сокращении добычи нефти из-за ограничений электроснабжения в Мангистауской области и ремонтных работ на месторождениях сообщил глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 15 августа. По его словам, министерство уже сократило плановые объемы по добыче нефти на конец года.

"Мы где-то 90,5 млн тонн должны были произвести. Это не только из-за аварии на МАЭК, достаточный объем был плановых и неплановых ремонтов на месторождениях. Сейчас из-за ограничений электроэнергии на 12 тысяч тонн в день мы от плана отклоняемся, где-то порядка 1,5-2 млн тонн, возможно, до конца года будем снижать прогноз по объему добычи нефти. Сейчас порядка 89,4 млн тонн мы планируем". Алмасадам Саткалиев, министр энергетики РК

Министр подчеркнул, что этот показатель не окончательный, поскольку ремонт на месторождениях продолжается. Оценивать упущенный доход от сокращения добычи нефти, по его словам, пока рано.





"Упущенный доход прямо нельзя считать. Это зависит не только от объема нефти, но и ее цены. Пока мы можем говорить о сокращении физических объемов, связанных с ремонтами и ограничениями электроэнергии. Вы знаете, в рамках ОПЕК+ мы также усилия предпринимаем по снижению объема добычи. Если эта работа системно будет продолжена, то за счет стабильной цены на нефть упущенные выгоды мы можем минимизировать", – отметил Алмасадам Саткалиев.

Энергоснабжение нефтедобывающих предприятий в Мангистауской области ограничили из-за аварии на МАЭК. 14 августа стало известно, что предприятиям нефтяного сектора в полном объеме подают электроэнергию лишь ночью.