Полностью устранить последствия аварии на энергоблоке МАЭК обещают в течение недели
Веерно отключать от электроснабжения будут все населенные пункты Мангистауской области. Под ограничения не попадут только социальные объекты. Отключения начнутся 15 августа, в акимате обещали предоставить график. Максимальная их длительность составит три часа.
На заседании штаба рассматривали даже вопрос о введении режима ЧС, однако посчитали, что пока такой необходимости нет: атырауский энергоузел поддерживает Мангистау через системного оператора, обеспечивая переток до 80 МВт в сутки.
"По третьему энергоблоку до конца недели турбины ТЭЦ предполагаем запустить. Это 150 МВт к тем 45 МВт, которые сейчас вырабатываются. Оборудование МАЭКа изношено. По блоку №3: в результате аварии на открытом распределительном устройстве вышла из строя турбина. Необходимые процедуры по охлаждению выждали. Сейчас приступили к демонтажным работам. Сотрудники МАЭКа день и ночь работают, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварии", – сказал Жумабай Карагаев, первый заместитель акима Мангистауской области, на брифинге 14 августа.
На третьем энергоблоке капитальный ремонт планировали провести в 2024 году. По словам энергетиков, в запасе еще были неотработанные часы. Несмотря на это, авария все же произошла.
"Установленная мощность МАЭКа на сегодня – 1300 МВт. Номинальная – 606 МВт. Потребление всего Мангистау составляет 550-600 МВт. Чтобы турбину выводить в ремонт, должны были быть резервы. А их нет. Тем более потребление выросло из-за аномально высокой температуры", – отметил Мурат Игалиев, первый заместитель генерального директора ТОО "МАЭК".
Сейчас под ограничением все предприятия нефтяного сектора, за исключением "Озенмунайгаза" – ему подают 10 МВт в сутки. На некоторых месторождениях есть автономные источники электроэнергии, однако они могут обеспечить лишь 40% от общей потребности.
"Когда дневной максимум падает, мы ночью нефтяные предприятия подключаем. К примеру, вчера ночью потребление снизилось, и мы 70 МВт распределили между ОМГ и ММГ. Весь нефтяной сектор потребляет порядка 170 МВт", – добавил заместитель акима области.
Сегодня стало известно, что предприятие, которые производит минеральные удобрения в области, готово приостановить работу завода и предоставить электроэнергию для населения. При полной остановке производства подача электроэнергии в сеть увеличится до 30 МВт.
Акимат области призывает жителей региона отнестись с пониманием к проблеме и постараться экономить электроэнергию.
О веерных отключениях света в Мангистауской области из-за аварии на МАЭК стало известно ранее.