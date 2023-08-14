Полностью устранить последствия аварии на энергоблоке МАЭК обещают в течение недели

Пока работы не закончат, все населенные пункты области будут под ограничением. К примеру, в городе будут по очереди отключать микрорайоны на три часа. Сейчас без энергоснабжения остаются нефтяные месторождения, здесь получают электроэнергию только ночью, сообщает Zakon.kz.

Веерно отключать от электроснабжения будут все населенные пункты Мангистауской области. Под ограничения не попадут только социальные объекты. Отключения начнутся 15 августа, в акимате обещали предоставить график. Максимальная их длительность составит три часа.

На заседании штаба рассматривали даже вопрос о введении режима ЧС, однако посчитали, что пока такой необходимости нет: атырауский энергоузел поддерживает Мангистау через системного оператора, обеспечивая переток до 80 МВт в сутки.

"По третьему энергоблоку до конца недели турбины ТЭЦ предполагаем запустить. Это 150 МВт к тем 45 МВт, которые сейчас вырабатываются. Оборудование МАЭКа изношено. По блоку №3: в результате аварии на открытом распределительном устройстве вышла из строя турбина. Необходимые процедуры по охлаждению выждали. Сейчас приступили к демонтажным работам. Сотрудники МАЭКа день и ночь работают, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварии", – сказал Жумабай Карагаев, первый заместитель акима Мангистауской области, на брифинге 14 августа.

На третьем энергоблоке капитальный ремонт планировали провести в 2024 году. По словам энергетиков, в запасе еще были неотработанные часы. Несмотря на это, авария все же произошла.

"Установленная мощность МАЭКа на сегодня – 1300 МВт. Номинальная – 606 МВт. Потребление всего Мангистау составляет 550-600 МВт. Чтобы турбину выводить в ремонт, должны были быть резервы. А их нет. Тем более потребление выросло из-за аномально высокой температуры", – отметил Мурат Игалиев, первый заместитель генерального директора ТОО "МАЭК".

Сейчас под ограничением все предприятия нефтяного сектора, за исключением "Озенмунайгаза" – ему подают 10 МВт в сутки. На некоторых месторождениях есть автономные источники электроэнергии, однако они могут обеспечить лишь 40% от общей потребности.

"Когда дневной максимум падает, мы ночью нефтяные предприятия подключаем. К примеру, вчера ночью потребление снизилось, и мы 70 МВт распределили между ОМГ и ММГ. Весь нефтяной сектор потребляет порядка 170 МВт", – добавил заместитель акима области.

Сегодня стало известно, что предприятие, которые производит минеральные удобрения в области, готово приостановить работу завода и предоставить электроэнергию для населения. При полной остановке производства подача электроэнергии в сеть увеличится до 30 МВт.

Акимат области призывает жителей региона отнестись с пониманием к проблеме и постараться экономить электроэнергию.

О веерных отключениях света в Мангистауской области из-за аварии на МАЭК стало известно ранее.