В ЗКО с рабочей поездкой побывал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
Предприятие имеет огромные долги, свыше 1,7 млрд тенге, из которых 800 млн тенге по налогам, 600 млн тенге предприятие задолжало поставщикам закупаемого оборудования, около 250 млн тенге – долг за потребляемую электроэнергию.
Директор ТОО Ануар Аркенов отметил, что без повышения тарифов на воду проблемы не будут решены. Необходимо отметить, что стоимость 1м³ воды в ЗКО для населения составляет 45,8 тенге и является одной из самых низких по стране при среднем тарифе 82,65 тг/м3.
Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК
На балансе коммунального предприятия находится порядка 860 км трубопроводных сетей, уровень износа превышает 60%. На текущий год привлечено 516,3 млн тенге для реализации инвестиционных мероприятий по капитальному ремонту 4 км водопроводных и канализационных сетей, КНС, напорных коллекторов, замена труб, насосов и другого оборудования. Эти меры позволят снизить износ сетей и оборудования в среднем на 1,5%. Также ожидается увеличение заработной платы производственного персонала почти на 60%, заявка находится на рассмотрении. Сейчас здесь трудятся 787 человек.
Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК
"В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" на текущий год привлекается порядка 250 млрд тенге инвестиций для ремонта 5,8 тыс. км инженерных сетей в стране, что позволит снизить износ сетей на 3,2%. В рамках новых подходов во втором квартале текущего года МНЭ утверждены 212 заявок на изменение тарифов и инвестиционных программ. Планируется поднять зарплату 200 тыс. работников сферы ЖКХ со 135 тыс. тенге до 200-300 тыс. тенге, что снизит отток кадров в данной сфере", – сообщил глава МНЭ.
Министр МНЭ побывал в Департаменте по регулированию естественных монополий по ЗКО, где были обсуждены основные направления работы, а также тарифная политика и привлечение инвестиций для бесперебойного обеспечения и обслуживания сетей. Во время встречи министра с предпринимателями обсуждались проблемные моменты развития строительной отрасли, налоговые вычеты при оказании спонсорской помощи. Как отметил министр, в настоящее время разрабатывается проект нового Налогового кодекса с акцентом на упрощение и цифровизацию налогового администрирования.
Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК
"Вычеты, я думаю, можно рассмотреть. Мы сейчас активно работаем над этим. Внимательно смотрим все предложения и полностью пересматриваем политику вычетов", – отметил Куантыров.
Бизнесмен Геннадий Франк обратился к министру по поводу разработки единого классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) для субъектов социального предпринимательства, чтобы участвовать в госзакупках. Как подчеркнул министр, в Казахстане для субъектов социального предпринимательства предусмотрен широкий перечень мер господдержки, в том числе, предоставление налоговых льгот, финансовой и информационной поддержки.
Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК
"Многие моменты зависят и от акиматов, и самих предпринимателей региона. Мы активно поддерживаем региональное развитие. Главная цель правительства – снизить региональные диспропорции в доступе населения к базовым госуслугам и социальным благам. Существует система региональных стандартов, где все населенные пункты, малые и моногорода должны соответствовать минимальным стандартам", – сказал Алибек Куантыров.
Также на встрече были подняты вопросы предоставления господдержки субъектам МСБ, дефицита квалифицированных кадров, стимулирования развития электрокаров, реконструкции объектов туристской деятельности, субсидирования стоимости авиабилетов и другие. Глава МНЭ, выслушав предложения бизнес-сообщества региона, отметил, что вопросы по линии министерства будут тщательно рассмотрены, остальные направят соответствующим госорганам.