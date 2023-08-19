В ЗКО с рабочей поездкой побывал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Глава МНЭ посетил ТОО "Батыс Су Арнаасы" – единственное предприятие в областном центре, обеспечивающее Уральск централизованным водоснабжением и водоотведением.

Предприятие имеет огромные долги, свыше 1,7 млрд тенге, из которых 800 млн тенге по налогам, 600 млн тенге предприятие задолжало поставщикам закупаемого оборудования, около 250 млн тенге – долг за потребляемую электроэнергию.

Директор ТОО Ануар Аркенов отметил, что без повышения тарифов на воду проблемы не будут решены. Необходимо отметить, что стоимость 1м³ воды в ЗКО для населения составляет 45,8 тенге и является одной из самых низких по стране при среднем тарифе 82,65 тг/м3.

Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК

На балансе коммунального предприятия находится порядка 860 км трубопроводных сетей, уровень износа превышает 60%. На текущий год привлечено 516,3 млн тенге для реализации инвестиционных мероприятий по капитальному ремонту 4 км водопроводных и канализационных сетей, КНС, напорных коллекторов, замена труб, насосов и другого оборудования. Эти меры позволят снизить износ сетей и оборудования в среднем на 1,5%. Также ожидается увеличение заработной платы производственного персонала почти на 60%, заявка находится на рассмотрении. Сейчас здесь трудятся 787 человек.

Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК

"В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" на текущий год привлекается порядка 250 млрд тенге инвестиций для ремонта 5,8 тыс. км инженерных сетей в стране, что позволит снизить износ сетей на 3,2%. В рамках новых подходов во втором квартале текущего года МНЭ утверждены 212 заявок на изменение тарифов и инвестиционных программ. Планируется поднять зарплату 200 тыс. работников сферы ЖКХ со 135 тыс. тенге до 200-300 тыс. тенге, что снизит отток кадров в данной сфере", – сообщил глава МНЭ.

Министр МНЭ побывал в Департаменте по регулированию естественных монополий по ЗКО, где были обсуждены основные направления работы, а также тарифная политика и привлечение инвестиций для бесперебойного обеспечения и обслуживания сетей. Во время встречи министра с предпринимателями обсуждались проблемные моменты развития строительной отрасли, налоговые вычеты при оказании спонсорской помощи. Как отметил министр, в настоящее время разрабатывается проект нового Налогового кодекса с акцентом на упрощение и цифровизацию налогового администрирования.

Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК

"Вычеты, я думаю, можно рассмотреть. Мы сейчас активно работаем над этим. Внимательно смотрим все предложения и полностью пересматриваем политику вычетов", – отметил Куантыров.

Бизнесмен Геннадий Франк обратился к министру по поводу разработки единого классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) для субъектов социального предпринимательства, чтобы участвовать в госзакупках. Как подчеркнул министр, в Казахстане для субъектов социального предпринимательства предусмотрен широкий перечень мер господдержки, в том числе, предоставление налоговых льгот, финансовой и информационной поддержки.

Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК

"Многие моменты зависят и от акиматов, и самих предпринимателей региона. Мы активно поддерживаем региональное развитие. Главная цель правительства – снизить региональные диспропорции в доступе населения к базовым госуслугам и социальным благам. Существует система региональных стандартов, где все населенные пункты, малые и моногорода должны соответствовать минимальным стандартам", – сказал Алибек Куантыров.

Также на встрече были подняты вопросы предоставления господдержки субъектам МСБ, дефицита квалифицированных кадров, стимулирования развития электрокаров, реконструкции объектов туристской деятельности, субсидирования стоимости авиабилетов и другие. Глава МНЭ, выслушав предложения бизнес-сообщества региона, отметил, что вопросы по линии министерства будут тщательно рассмотрены, остальные направят соответствующим госорганам.