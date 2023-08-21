Вьетнамский торгово-логистический центр может появиться в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления вьетнамской компании SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга. Они обсудили возможность открытия торгово-логистического центра и развитие авиасообщения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 21 августа, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев и глава SOVICO Group обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики и логистики. Президент отметил большой опыт компании и подчеркнул, что Казахстан заинтересован в реализации крупных совместных инвестпроектов.



"Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы.

Касым-Жомарт Токаев одобрил планы вьетнамской компании и заверил, что правительство РК окажет содействие в реализации инвестпроектов. В пресс-службе Акорды отметили, что SOVICO Group – крупный вьетнамский конгломерат, специализирующийся на энергетической, строительной, финансовой и банковской сферах, а также авиаотрасли.

Ранее стало известно, какие документы подписали стороны в рамках визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам.