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Вьетнамский торгово-логистический центр может появиться в Казахстане

Вьетнамский торгово-логистический центр может появиться в Казахстане Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления вьетнамской компании SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга. Они обсудили возможность открытия торгово-логистического центра и развитие авиасообщения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 21 августа, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев и глава SOVICO Group обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики и логистики. Президент отметил большой опыт компании и подчеркнул, что Казахстан заинтересован в реализации крупных совместных инвестпроектов.

"Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы.

Касым-Жомарт Токаев одобрил планы вьетнамской компании и заверил, что правительство РК окажет содействие в реализации инвестпроектов. В пресс-службе Акорды отметили, что SOVICO Group – крупный вьетнамский конгломерат, специализирующийся на энергетической, строительной, финансовой и банковской сферах, а также авиаотрасли.

Ранее стало известно, какие документы подписали стороны в рамках визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам.

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