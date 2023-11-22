Токаев заявил о готовности Казахстана создать условия для работы компании из Вьетнама
Как пишет Акорда, глава государства, приветствуя Нгуен Тхань Хунга, с теплотой вспомнил свой официальный визит во Вьетнам в августе текущего года. Достигнутые в ходе визита договоренности придали дополнительный импульс расширению двустороннего сотрудничества и открытию новых областей взаимовыгодной кооперации.
Президент сообщил о готовности Казахстана создать необходимые условия для инвестиционной деятельности SOVICO Group в нашей стране.
"Мы приветствуем вашу деловую активность в Казахстане. Я уверен, что мы сможем определить области взаимного сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, данные меры послужат еще одним стимулом для активизации деловых отношений между Казахстаном и Вьетнамом.
В ходе встречи были рассмотрены наиболее перспективные направления взаимодействия, включая сотрудничество в транспортно-логистической, финансовой и горнорудной сферах.
Ранее, 21 ноября, Токаев принял министра бизнеса и торговли Великобритании.