Токаев заявил о готовности Казахстана создать условия для работы компании из Вьетнама

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства, приветствуя Нгуен Тхань Хунга, с теплотой вспомнил свой официальный визит во Вьетнам в августе текущего года. Достигнутые в ходе визита договоренности придали дополнительный импульс расширению двустороннего сотрудничества и открытию новых областей взаимовыгодной кооперации.

Президент сообщил о готовности Казахстана создать необходимые условия для инвестиционной деятельности SOVICO Group в нашей стране.





"Мы приветствуем вашу деловую активность в Казахстане. Я уверен, что мы сможем определить области взаимного сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, данные меры послужат еще одним стимулом для активизации деловых отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

В ходе встречи были рассмотрены наиболее перспективные направления взаимодействия, включая сотрудничество в транспортно-логистической, финансовой и горнорудной сферах.

Ранее, 21 ноября, Токаев принял министра бизнеса и торговли Великобритании.