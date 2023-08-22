Установлены тарифы на ввоз мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС в 2024 году

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении отдельных видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Евразийская экономическая комиссия объявила об установлении тарифных квот по отдельным категориям сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, сообщается на сайте ЕЭК.

"Тарифные квоты в отношении отдельных видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2024 год устанавливаются с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией", – напомнила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Наталия Самойлова.

Согласно прогнозу, в 2023 году ожидается отрицательная разница между объемами производства и потребления продукции в следующем размере:

для мяса крупного рогатого скота в размере 204,5 тыс. тенге;

свинины – 60 тыс. тенге;

мяса птицы – 210,8 тыс. тенге;

молочной сыворотки – 10,35 тыс. тенге.

Для Казахстана и России тарифы на 2024 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Армении, Беларуси и Кыргызстана тарифные квоты определены в пределах разницы между потреблением и производством с учетом запрашиваемых сторонами объемов.





"Так, по мясу крупного рогатого скота квоты составят 9 тыс. тонн для Республики Армения, 21 тыс. тонн – для Республики Казахстан, 5 тыс. тонн – для Кыргызской Республики и 570 тыс. тонн – для Российской Федерации. Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах: 12 тыс. тонн для Республики Армения, 20 тыс. тонн для Республики Беларусь и 2 тыс. тонн для Кыргызской Республики. Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 39,1 тыс. тонн для Республики Армения, 10,9 тыс. тонн – для Республики Беларусь, 140 тыс. тонн – для Республики Казахстан, 58 тыс. тонн – для Кыргызской Республики и 364 тыс. тонн – для Российской Федерации", – сказано в сообщении ЕЭК.

Запрет ввоза зерна в Казахстан автотранспортом породил споры о его необходимости. Кто-то считает, что Казахстан опоздал с этим запретом.

