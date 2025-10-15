В ЕАЭС установили квоты на ввоз мясной продукции

Принято решение Коллегии ЕЭК от 7 октября 2025 года об установлении на 2026 год тарифных квот в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Так, установлены на 2026 год тарифные квоты и распределены объемы тарифных квот в отношении следующих товаров, ввозимых на территории государств – членов Евразийского экономического союза:

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, замороженное:

Армения – 8 тыс. тонн;

Казахстан – 21 тыс. тонн;

Кыргызстан – 5 тыс. тонн;

Россия – 40 тыс тонн +530 тыс. тонн.

Свинина свежая, охлажденная или замороженная:

Армения – 13 тыс. тонн;

Беларусь – 20 тыс. тонн;

Кыргызстан – 2 тыс. тонн.

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные:

замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур домашних и замороженные необваленные ножки кур домашних и куски из них:

Армения – 42 тыс.тонн;

Казахстан – 128 тыс. тонн;

Кыргызстан – 48 тыс. тонн;

Россия – 250 тыс. тонн.

Также установлены квоты на:

обваленное мясо кур домашних свежее или охлажденное;

обваленное мясо кур домашних замороженное;

обваленное мясо индеек свежее или охлажденное, замороженное;

отдельные виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной сыворотки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ.

Тарифные квоты применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза сельскохозяйственных товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из государств – участников СНГ.

Решение вступает в силу с 11 ноября 2025 года.