В ЕАЭС установили квоты на ввоз мясной продукции
Так, установлены на 2026 год тарифные квоты и распределены объемы тарифных квот в отношении следующих товаров, ввозимых на территории государств – членов Евразийского экономического союза:
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, замороженное:
- Армения – 8 тыс. тонн;
- Казахстан – 21 тыс. тонн;
- Кыргызстан – 5 тыс. тонн;
- Россия – 40 тыс тонн +530 тыс. тонн.
Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
- Армения – 13 тыс. тонн;
- Беларусь – 20 тыс. тонн;
- Кыргызстан – 2 тыс. тонн.
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные:
замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур домашних и замороженные необваленные ножки кур домашних и куски из них:
- Армения – 42 тыс.тонн;
- Казахстан – 128 тыс. тонн;
- Кыргызстан – 48 тыс. тонн;
- Россия – 250 тыс. тонн.
Также установлены квоты на:
- обваленное мясо кур домашних свежее или охлажденное;
- обваленное мясо кур домашних замороженное;
- обваленное мясо индеек свежее или охлажденное, замороженное;
- отдельные виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной сыворотки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ.
Тарифные квоты применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза сельскохозяйственных товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из государств – участников СНГ.
Решение вступает в силу с 11 ноября 2025 года.