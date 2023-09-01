Президент: Казахстан достиг рекордных экономических показателей

По итогам прошлого года Казахстан достиг рекордных экономических показателей, подчеркнул президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана. Президент отметил, что страна имеет потенциал для экономического рывка, сообщает Zakon.kz.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана 1 сентября, для того, чтобы стать по-настоящему развитой страной, необходимо совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями.

"Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития. В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 трлн тенге. Привлечены рекордные 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня – 136 млрд долларов, из которых 84 – это экспорт. Опора стабильности нашей экономики – внешние резервы – вплотную приблизились к 100 млрд долларов". Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что сейчас в мировой экономике и международном разделении труда происходят фундаментальные сдвиги, продолжается технологическая гонка, обостряется конкуренция за ресурсы. Обострились проблемы изменения климата, продовольственной безопасности, устойчивого демографического развития. В эту эпоху вызовов и перемен у Казахстана есть все возможности для мощного экономического рывка, подчеркнул глава государства.

"Для этого мы должны поэтапно, но твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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