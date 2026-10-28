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#Послание Токаева – 2026
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Политика

Токаев: Казахстан должен стать ведущим логистическим центром Евразии

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:25 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана оценил потенциал логистических возможностей страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, мировая логистика вступила в период масштабной трансформации и ускоренного развития.

"Уязвимость морских путей повысила стратегическое значение сухопутных транспортных коридоров. Казахстан должен использовать этот исторический шанс, чтобы стать на деле ведущим логистическим центром Евразии. Уже сейчас по нашей территории перемещается около 85 процентов грузоперевозок из Китая на европейский континент. Но довольствоваться нынешней благоприятной ситуацией – значит обречь себя на роль догоняющего в будущем. Уже сейчас нужно перейти на позицию полноценного организатора международных грузопотоков", – сказал Токаев.

Особый акцент, отмечает глава государства, следует сделать на развитии отечественных логистических операторов, создании центров консолидации и распределения грузов. Президент подчеркнул, что важно также сформировать вокруг транспортных узлов новые производства и торговые площадки.

Смотрите также онлайн-трансляцию Послания здесь.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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