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Казахстан возобновил поставки пшеницы зерновозами в Китай

Казахстан возобновил поставки пшеницы зерновозами в Китай Фото: pixabay
Первое казахстанское зерно направлено в провинцию Шаньдун. У Казахстана есть потенциал увеличить объемы ежегодных поставок зерна до 1 млн тонн, а также продавать в КНР охлажденную мясную продукцию, сообщает Zakon.kz.

Казахстан намерен развивать сотрудничество в агросекторе с провинцией Шаньдун КНР. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и секретаря парткома КПК провинции Линь У, сообщает пресс-служба МСХ РК.

Шаньдун является четвертой провинцией по объемам торговли с Казахстаном после СУАР, Пекина и провинции Ганьсу. За прошлый год товарооборот составил 2 млрд долларов. Казахстан планирует увеличить объемы ежегодных поставок зерна до 1 млн тонн, а также продавать в КНР охлажденную мясную продукцию.

"Первые 1,3 тыс. тонн казахстанского зерна сегодня отправились из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде. Данное событие станет поводом открытия формирующего центра Шаньдун в Алматы на станции Бурундай. Кроме того, планы по  увеличению поставок сельхозпродукции  закрепили подписанием меморандума между продкорпорацией и компанией Binzhou Zhongyu Foods. Документом предусматривается экспорт 200 тыс. тонн отечественного  зерна в Поднебесную", – сказано в пресс-релизе МСХ РК.
Казахстан возобновил поставки пшеницы зерновозами в Китай

Фото: пресс-служба МСХ РК

Обсудили стороны и вопросы совместной научной деятельности Казахстана и Шаньдун в АПК.  Глава МСХ рассказал о действующих аграрных университетах страны и направлениях их работы.

"В частности, в этом году Минсельхозом разработан проект Комплексного плана по развитию селекции и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, основной  задачей которого станет создание конкурентоспособных сортов нового поколения с высоким потенциалом продуктивности", – сказано в сообщении ведомства.

Ербол Карашукеев также подчеркнул необходимость развивать академическую мобильность, научные стажировки профессорско-преподавательского состава, ученых НИИ и студентов вузов. 

Намерения скрепили меморандумом между Казахским агротехническим исследовательским университетом и Шаньдунской академией сельскохозяйственных наук. Стороны будут проводить совместные исследования и разработки в семеноводстве.

С января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил 578,5 млн долларов, что на 72,7% больше чем за аналогичный период 2022 года. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые культуры и масло различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи.

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Зарина Жакупова
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