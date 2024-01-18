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Казахстан увеличит транзит российской нефти в Китай

Казахстан увеличит транзит российской нефти в Китай Фото: freepik
Казахстан и Россия договорились увеличить транзит российской нефти в КНР до 10 млн тонн, сообщает Zakon.kz.

В документе, подписанном правительствами двух стран, отмечается, что поставки будут осуществляться по существующим и вновь создаваемым нефтепроводам, в том числе по маршруту "Туймазы - Омск - Новосибирск-2" и направлению Атасу - Алашанькоу.

Кроме того, Казахстан получил возможность ежегодно направлять до 1 млн тонн собственной нефти и газового конденсата на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) транзитом через Россию. Поставки пойдут по маршруту "Атырау - Самара - Туймазы - Омск - Новосибирск-2 - Прииртышск - ПНХЗ".

Отметим, что ранее Казахстан пропускал  транзитом в Китай объем в 7 млн тонн российской нефти.


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