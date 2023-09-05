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Иностранные аналитики рассказали, вырастет ли экономика Казахстана

Иностранные аналитики рассказали, вырастет ли экономика Казахстана Фото: pixabay
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB-/А-3 со стабильным прогнозом и оценило перспективы роста казахстанской экономики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК, основными факторами, влияющими на кредитный рейтинг страны, иностранные аналитики назвали сильные фискальный и внешний балансы экономики. Чистый госдолг Казахстана при этом низкий, а ликвидные внешние активы достаточны для защиты от внешних рисков.

"По мнению аналитиков, дефицит консолидированного бюджета сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годов. При этом росту государственных доходов будут способствовать усилия по реформированию налоговой политики и администрирования", – отметили в Миннацэкономики.

Помимо этого, в S&P отметили, что правительство РК проводит макроэкономическую политику, нацеленную на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, поддерживает сокращение государственного участия и развитие конкуренции, совершенствует налоговую политику.

"S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в 2023-2026 годах", – говорится в сообщении министерства.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch также подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB со стабильным прогнозом.

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