Задачи нового правительства Казахстана обозначил президент
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил задачи нового правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По его словам, правительству предстоит активизировать конструктивный диалог с международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями и отечественным бизнесом.
"В целом, должны быть ответы на вопросы, каким будет индустриальный облик Казахстана, какие предприятия завтра будут играть важную роль. Нужно действовать на опережение, в соответствии с требованиями времени", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства Казахстана 7 февраля 2024 года.
Он отметил, что особого внимания требует задача кардинальной модернизации действующих производств.
"Следует начать с металлургических комбинатов, состояние которых находится на низком уровне. Причина известна – это отсутствие инвестиций в модернизацию и расширение производств. Как следствие, теряются добавленная стоимость продукции и качественные рабочие места".Касым-Жомарт Токаев
Президент считает, что крайне важен и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятий.
"У нас перед глазами ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии, безопасности труда. В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору. Ключевым условием при этом стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия".Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий следует в кратчайшие сроки восстановить шахты, усилить промышленную безопасность, обновить материально-техническую базу.
"В то же время нужны масштабные инвестиции в создание новых производств и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Необходимо наладить выпуск высокотехнологических марок стали для автомобильной промышленности и других отраслей. За пять предстоящих лет предприятие должно значительно нарастить производство и вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ".Касым-Жомарт Токаев
Текстовую трансляцию с расширенного заседания правительства можете прочитать здесь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript