Задачи нового правительства Казахстана обозначил президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил задачи нового правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, правительству предстоит активизировать конструктивный диалог с международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями и отечественным бизнесом.

"В целом, должны быть ответы на вопросы, каким будет индустриальный облик Казахстана, какие предприятия завтра будут играть важную роль. Нужно действовать на опережение, в соответствии с требованиями времени", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства Казахстана 7 февраля 2024 года.

Он отметил, что особого внимания требует задача кардинальной модернизации действующих производств.

"Следует начать с металлургических комбинатов, состояние которых находится на низком уровне. Причина известна – это отсутствие инвестиций в модернизацию и расширение производств. Как следствие, теряются добавленная стоимость продукции и качественные рабочие места". Касым-Жомарт Токаев

Президент считает, что крайне важен и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятий.

"У нас перед глазами ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии, безопасности труда. В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору. Ключевым условием при этом стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий следует в кратчайшие сроки восстановить шахты, усилить промышленную безопасность, обновить материально-техническую базу.

"В то же время нужны масштабные инвестиции в создание новых производств и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Необходимо наладить выпуск высокотехнологических марок стали для автомобильной промышленности и других отраслей. За пять предстоящих лет предприятие должно значительно нарастить производство и вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ". Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию с расширенного заседания правительства можете прочитать здесь.