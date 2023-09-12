Токаев раскритиковал крупные компании за показуху и опору на импорт

На встрече с представителями казахстанского бизнеса президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости реальной индустриализации в стране, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент напомнил, что основу сложной и устойчивой экономики составляет обрабатывающая промышленность. В то же время низкая выживаемость предприятий говорит о проблемах в этой сфере.

"У нас только четверть компаний остается на рынке на второй год после открытия. Для сравнения: в других странах этот показатель равен 70-80%. Во многом это свидетельство несовершенства бизнес-климата в Казахстане. Но здесь есть и другие аспекты. Например, в текущих условиях многие государства активно применяют меры по защите и поддержке внутреннего рынка. Нужно смелее и шире перенимать передовой опыт. Это я говорю правительству". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства указал, что в Казахстане созданы благоприятные условия для локализации производства – предоставляются налоговые преференции и льготные кредиты, помощь в сбыте продукции. Но реальная доля местных товаров пока остается невысокой. По сути, государство субсидирует импорт, указал президент. Он отметил, что это "болезнь роста" на этапе становления крупных производств, но правительство и НПП "Атамекен" все равно должны внимательно и предметно заняться решением этого вопроса.

"Дошло до того, что в долю местного содержания некоторые компании включают затраты на фонд оплаты труда, налоги, расходы на коммунальные услуги и даже рекламу. Такая показуха нам абсолютно не нужна. Здесь роль "Атамекен" должна быть более активной и полезной". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, нужно активно применять кооперационный принцип, стимулирующий крупные производства выпускать продукцию с использованием отечественных комплектующих и деталей. В машиностроительной отрасли господдержку нужно поэтапно переориентировать с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств. Все крупные предприятия, получающие госзаказы и пользующиеся господдержкой, должны закупать в основном казахстанские товары и услуги.

"Импорт допускается, если в стране нет аналогичной продукции и при обязательном условии, что в течение двух-трех лет сами компании-потребители импорта или их зарубежные партнеры создадут или помогут запустить такие производства в Казахстане. Конечно, речь идет только об экономически обоснованных проектах". Касым-Жомарт Токаев

Президент указал, что важным двигателем роста экономики должна стать нефтесервисная отрасль. Сегодня по таким проектам, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, проектирование выполняют за рубежом. В проектные решения закладывают импортные материалы и оборудование. Это закрывает доступ отечественных производителей к реализации нефтегазовых проектов.

"Местное содержание в товарах, используемых в крупнейших проектах (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), не достигает и 5%. Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний. Здесь хотел бы отдельно отметить: речь не может идти о нарушении контрактных обязательств перед зарубежными партнерами. Мы работали и будем работать совместно с крупными зарубежными компаниями. По сути, это наша долгосрочная стратегия. В то же время мы обоснованно требуем вникнуть и в наши требования. Предстоит решить и вопрос финансовой поддержки отечественных нефтесервисных компаний". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства потребовал принять действенные меры по предоставлению банковского финансирования казахстанским предприятиям под подписанные контракты с нефтегазовыми корпорациями. Финрегуляторам следует принять решение по данному вопросу, подчеркнул он.

"Поручаю правительству принять комплексные меры по продвижению отечественных нефтесервисных компаний за рубежом. Максимально задействуйте потенциал отраслевого бизнеса и ассоциаций, которые на своем уровне уже занимаются решением данной задачи. Сегодня наблюдается тенденция вытеснения зарубежными компаниями отечественных экспортеров с их традиционных рынков сбыта. Это касается, например, поставок казахстанского зерна в Иран. Аналогичные риски имеются в направлении Афганистана и стран Центральной Азии". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что ситуация с национальными валютами сопредельных стран усиливает вероятность колебаний цен на значимые товары. Правительство должно иметь конкретный и прозрачный алгоритм стабилизации внутреннего зернового и других важных рынков, указал он. Кроме того, бизнес должен четко понимать, при каких условиях какие виды стабилизации цен применяет государство.





"В среднесрочной перспективе следует поэтапно отказаться от нерыночных механизмов поддержки предприятий, главным образом от сплошного субсидирования без оглядки на приоритетность отрасли, значимость проекта, его влияние на экономику. Нужно переходить к механизмам гарантирования и мерам нефинансовой поддержки. На смену государственному регулированию цен и ограничениям должно прийти "мягкое управление" спросом и предложением", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент заявил о необходимости обеспечить справедливое налогообложение.