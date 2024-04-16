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Токаев перечислил крупные мероприятия, отмененные из-за паводков

Токаев перечислил крупные мероприятия, отменные из-за паводков, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 14:07 Фото: akorda.kz
На встрече с эвакуированными жителями Северо-Казахстанской области президент Касым-Жомарт Токаев назвал мероприятия, которые были отменены в стране и за рубежом из-за масштабных паводков, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Акорда, учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, в целях экономии бюджетных средств глава государства дал поручение правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.

отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио".Касым-Жомарт Токаев

Также президент указал на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков.

"У нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода бедствий и соответствующих специалистов. Сейчас буквально на ходу принято решение о подготовке гидротехников".Касым-Жомарт Токаев

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Утром 16 апреля Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область. Рабочая поездка главы государства началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища. После облета он встретился с эвакуированными жителями.

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