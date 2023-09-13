Что будет с транспортным налогом в Казахстане, рассказали в Минэкономики

Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на пресс-конференции в правительстве рассказал, что рассматривается вопрос включения транспортного налога для некоторых категорий автомобилей в состав стоимости акциза на бензин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил вице-министр, отмена транспортного налога еще обсуждается и будет рассматриваться в комплексе вместе с налогом на роскошь.

"Действительно, обсуждается вариант переноса транспортного налога в стоимость акциза на бензин. Но здесь надо внимательно подходить, поэтому мы сделаем дифференцированно. Наверное, транспортный налог, как обсуждение, предполагается его упразднение для автомобилей до 4 литров либо до 3,5". Азамат Амрин

Он добавил, что сейчас дополнительно проводятся расчеты.

"Смотрите, мы порядка 80 млрд собираем транспортного налога, и порядка 5 млн тонн у нас потребление нефтепродуктов. То есть если просто поделить одно на другое, то в целом получится, что если мы перенесем транспортный налог в стоимость бензина, то бензин должен вырасти на 14 тенге, чтобы забирать этот налог через бензин". Азамат Амрин

Вице-министр в качестве примера привел две разные марки автомобилей, с разным объемами двигателей.

"Соответственно, если к примеру, возьмем машину 1,6 литров, небольшой Hyundai Accent – порядка 7 тыс. транспортный налог годовой и возьмем Lexus 570, где транспортный налог порядка 700 тыс. тенге. Соответственно, чтобы наездить транспортный налог через акциз, то представьте, у маленькой машины через бензин потребление будет намного больше. Если он платит 7 тыс., то через бензин, если мы на 14 тенге поднимем, то в течение года он наездит на 30 тыс. транспортного налога. В то же время, если машина с большим двигателем и большим транспортным налогом, то через бензин эта машина наездит порядка на 300-350 тыс." Азамат Амрин

Поэтому, по его словам, получается, что через перенос транспортного налога на бензин снизится нагрузка на тех, у кого большие транспортные средства.

"При этом, если по статистике взять, транспортное средство по объему, у нас порядка 3,9 млн автовладельцев, из них только порядка 5-7% – это транспортные средства больше 4 литров. То есть мы эти 5% количественно переносим на 95% тех, кто имеет малолитражки. Поэтому вот это ограничение мы сделали, то есть, этот вопрос сейчас обсуждаем – перенос будет, но до какой планки – до 4 литров если мы перенесем, соответственно, все, кто имеет транспортные средства до 4 литров, они не будут плательщиками транспортного налога, они будут через акциз платить". Азамат Амрин

Те, кто имеет большие машины с большим объемом двигателя, как уточнил он, поскольку будет рост цен на бензин в связи с переносом транспортного налога, то для них также ставка не будет снижена.

"Ну, и здесь еще будет как налог на роскошь, потому что транспортное средство с большим объемом двигателей, оно стоит больше". Азамат Амрин

По его данным, в прошлом году сумма транспортного налога составила 86 млрд тенге.

"То есть через бензин, если будет, это зависит от того, на сколько человек использует транспортные средства. Если условно один бак в неделю, давайте посчитаем, если 40 литров бак, то в месяц порядка 160 литров, умножить на 14 тенге и умножить на 12 месяцев. Вот этот объем, который будет – коридор это нижний и, соответственно, это зависит от того на сколько человек наездит". Азамат Амрин

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