Почему в Казахстане решили поднять ставку НДС, объяснили в МНЭ РК

На пресс-конференции в правительстве вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин рассказал, что решение о повышение ставки налога на добавленную стоимость продиктовано защитой отечественных товаропроизводителей, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, вопрос повышения НДС в настоящее время находится на стадии обсуждения.

"По ставке НДС, да такой вопрос обсуждается, мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса – это фискальная, пополнение доходной части бюджета. Если мы поднимем с 12 до 16%, предлагается поднять такую ставку, на обсуждение находится. То это порядка 2-2,4 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет". Азамат Амрин

При этом он объяснил, почему казахстанский товар становится неконкурентоспособным по сравнению с тем же российским товаром.

"При этом, что выигрывает налогоплательщики? Вот смотрите, какая ситуация. Мы часто встречаемся с бизнесом и спрашиваем, какие проблемы. Все говорят, что импорт, особенно с Россией, он очень дорогой и наш товар по сравнению с российским импортом, например, не конкурентоспособен. Почему это происходит? Вот смотрите, раз российский товар приходит в Казахстан, для российского экспортера – это экспорт. Поскольку это экспорт, у них тоже есть нулевая ставка, это природа НДС, и они приходят в налоговую Российской Федерации и просят, дайте мне возврат НДС. Возвращают 20% в со всей стоимости". Азамат Амрин

Он добавил, что после того, как они вернули эти 20%, едут в Казахстан, где платят всего 12%.

"То есть 8% у них остается, потому что он же возврат себе сделал. Что он делает на эти 8%? Покупает лучшие полки в ритейлах. То есть если посмотреть – на уровне глаз, то что там в основном как раз этот товар. И если есть деньги выкупать эти лучшие полки, потому что они дороже стоят, они выкупают. Реклама, смотрите, демпинг в конце концов, то есть снижение цен. И, соответственно, наш товар становится неконкурентным". Азамат Амрин

Вице-министр считает, что если ставку НДС повысить, то ситуация кардинально изменится.

"Что если мы сделаем ставку выше? То есть теперь он же не 20 возьмет, но он же теперь не 12, а 16%, 20% будет. То есть он все деньги, которые получил, он заплатит в бюджет Казахстана. Соответственно уже на рекламу, на полки, на ритейлы. Это же надо платить, это же он за счет себестоимости этого же товара будет делать. Таким образом, товар импортный будет в цене себестоимости расти. Соответственно наш товар будет более конкурентоспособен по сравнению с российским товаром, аналогичным товаром из России". Азамат Амрин

Также представитель МНЭ указал, что в Налоговом кодексе имеется очень много норм, направленных на поддержку именно отечественных производителей. По его данным, таких мер много.

"На сахаре обычно сейчас пример приводят, поскольку тоже сахар у нас российский. Мы на сырье для казахстанского производства, сахар сырец, который завозится, обнулили ставку НДС. То есть себестоимость таким образом его снижается. Соответственно, наш товар становится конкурентным. Я думаю, что эта мера она все-таки также будет влиять на конкурентоспособность, на способность аналогичных товаров по сравнению с иностранными странами". Азамат Амрин

Кроме того, на пресс-конференции Азамат Амрин поделился мнением, для кого Налоговый кодекс должен быть упрощен, а для кого – нет.

Ранее стало известно, что в новом Налоговом кодексе изменится порядок взимания ряда налогов.