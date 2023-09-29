Выплаты на 100 млрд тенге: как работает соглашение о налогах между Казахстаном и Германией

Более тысячи предприятий с немецким капиталом, работающих в Казахстане, подпадают под действие соглашения об избежании двойного налогообложения между РК и ФРГ, сообщает Zakon.kz.

Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество между Казахстаном и ФРГ действует с 1998 года. Его цель – укрепление и расширение экономического сотрудничества, а также создание благоприятного инвестиционного климата.

Сегодня в Казахстане работают более тысячи предприятий с участием немецкого капитала, в том числе "Linde AG", "Heidelberg Cement", "BASF", "Knauf", "Siemens", "Wilo", "Metro Cash and Carry", "CLAAS". Они могут рассчитывать на справедливое применение соглашения. По итогам 2022 года из Казахстана были выплачены доходы более чем 800 резидентов Германии на общую сумму около 100 млрд тенге с применением сниженных налоговых ставок и освобождения от налогов.

Соглашение также предусматривает механизм разрешения налоговых споров в виде процедуры взаимного согласования между налоговыми службами двух стран. В Налоговом кодексе РК прописана соответствующая процедура, с помощью которой решают спорные вопросы. Казахстан намерен и впредь развивать сотрудничество между налоговыми органами двух государств для улучшения бизнес-климата и повышения инвестиционной привлекательности.